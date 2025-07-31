Бывшей партнёрше SHAMANа Сайгидовой после работы с ним понадобилась психологическая помощь
Сайгидова обратилась к психологам после совместной работы с SHAMAN
Бывшая партнёрша певца SHAMAN по этно-опере «Князь Владимир» Асият Сайгидова сообщила, что после совместной работы с артистом ей понадобилась помощь психологов. Об этом пишет издание StarHit.
Уход Ярослава Дронова из постановки не удивил Сайгидову, поскольку изначально оговаривалось участие певца лишь в трёх спектаклях. За два года совместной работы они «то сближались, то отдалялись».
«После первого генерального прогона в ЦАТРА и последнего спектакля в Ледовом, мне вообще понадобилась помощь психолога, сходила на несколько сессий», – поделилась Асият, игравшая роль жены Князя Владимира.Какое-то время певцу и актрисе приписывали роман. Слухи участились после того, как на «Новой волне» артист поцеловал девушку в шею прямо перед камерами. Однако выяснилось, что их связывали исключительно дружеские отношения.
Сайгидова также призналась, что SHAMAN часто удивлял, поэтому скучно с ним не было.