Бывшей партнёрше SHAMANа Сайгидовой после работы с ним понадобилась психологическая помощь

31 июля 2025, 13:07

Сайгидова обратилась к психологам после совместной работы с SHAMAN

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Бывшая партнёрша певца SHAMAN по этно-опере «Князь Владимир» Асият Сайгидова сообщила, что после совместной работы с артистом ей понадобилась помощь психологов. Об этом пишет издание StarHit.





Уход Ярослава Дронова из постановки не удивил Сайгидову, поскольку изначально оговаривалось участие певца лишь в трёх спектаклях. За два года совместной работы они «то сближались, то отдалялись».





«После первого генерального прогона в ЦАТРА и последнего спектакля в Ледовом, мне вообще понадобилась помощь психолога, сходила на несколько сессий», – поделилась Асият, игравшая роль жены Князя Владимира.