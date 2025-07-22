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Певец Shaman объяснил Собчак, за что любит Мизулину

Shaman на интервью Собчак рассказал о своих чувствах к Мизулиной
Ярослав Дронов (Фото: VK @yar_dronov)

Ксения Собчак взяла интервью у Ярослава Дронова (SHAMAN) и спросила почему певец выбрал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Он ответил, что просто любит свою избранницу.



Встреча состоялась в ходе VK Fest, часть беседы была опубликована Telegram-каналом «Свита Короля».

«Не могу тебя не спросить, почему она? Давай без общих фраз, как у Корчевникова. Три главные вещи, за которые ты полюбил Мизулину. Потому что нам всем бывает ее довольно сложно полюбить, скажу тебе честно. Есть что-то, что мы в ней не разглядели?»
Певец во всеуслышание заявил, что просто любит ее.

В фан-сообществе SHAMAN неоднозначно относятся к этой паре. Возникли вопросы вокруг искренности этих отношений. На том же VK Fest певец сообщил ответил на критику и заявил, что самое важное – это собственные переживания и взаимное понимание.

О романе Ярослава и Екатерины публике стало известно в феврале 2025 года, с тех пор пара время от времени публикует совместные фото как с мероприятий, так в домашней обстановке.
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