Певец Shaman объяснил Собчак, за что любит Мизулину
Shaman на интервью Собчак рассказал о своих чувствах к Мизулиной
Ксения Собчак взяла интервью у Ярослава Дронова (SHAMAN) и спросила почему певец выбрал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Он ответил, что просто любит свою избранницу.
Встреча состоялась в ходе VK Fest, часть беседы была опубликована Telegram-каналом «Свита Короля».
«Не могу тебя не спросить, почему она? Давай без общих фраз, как у Корчевникова. Три главные вещи, за которые ты полюбил Мизулину. Потому что нам всем бывает ее довольно сложно полюбить, скажу тебе честно. Есть что-то, что мы в ней не разглядели?»Певец во всеуслышание заявил, что просто любит ее.
В фан-сообществе SHAMAN неоднозначно относятся к этой паре. Возникли вопросы вокруг искренности этих отношений. На том же VK Fest певец сообщил ответил на критику и заявил, что самое важное – это собственные переживания и взаимное понимание.
О романе Ярослава и Екатерины публике стало известно в феврале 2025 года, с тех пор пара время от времени публикует совместные фото как с мероприятий, так в домашней обстановке.