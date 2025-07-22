Певец Shaman объяснил Собчак, за что любит Мизулину

22 июля 2025, 13:53

Shaman на интервью Собчак рассказал о своих чувствах к Мизулиной

Ярослав Дронов (Фото: VK @yar_dronov)

Ксения Собчак взяла интервью у Ярослава Дронова (SHAMAN) и спросила почему певец выбрал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Он ответил, что просто любит свою избранницу.





Встреча состоялась в ходе VK Fest, часть беседы была опубликована Telegram-каналом «Свита Короля».

«Не могу тебя не спросить, почему она? Давай без общих фраз, как у Корчевникова. Три главные вещи, за которые ты полюбил Мизулину. Потому что нам всем бывает ее довольно сложно полюбить, скажу тебе честно. Есть что-то, что мы в ней не разглядели?»