Бывшей жене миллиардера Романа Товстика запретили выезд из России

26 июня 2026, 20:57

Елена Товстик временно не сможет покинуть РФ из-за исполнительного производства

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик временно ограничили в праве выезда за пределы России. Об этом сообщил адвокат её бывшего супруга, миллиардера Роман Товстик, Филипп Рябченко, передаёт КП.





По словам юриста, мера связана с исполнительным производством, которое было возбуждено из-за несоблюдения судебного решения, определяющего порядок общения бизнесмена с детьми.



Рябченко пояснил, что после выявления нарушений судебные приставы приняли решение временно ограничить Елене возможность выезда за границу.





«В связи с его нарушением ведётся исполнительное производство. В его рамках судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из Российской Федерации», — заявил адвокат.