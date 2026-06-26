Бывшей жене миллиардера Романа Товстика запретили выезд из России
Елена Товстик временно не сможет покинуть РФ из-за исполнительного производства
Елена Товстик временно ограничили в праве выезда за пределы России. Об этом сообщил адвокат её бывшего супруга, миллиардера Роман Товстик, Филипп Рябченко, передаёт КП.
По словам юриста, мера связана с исполнительным производством, которое было возбуждено из-за несоблюдения судебного решения, определяющего порядок общения бизнесмена с детьми.
Рябченко пояснил, что после выявления нарушений судебные приставы приняли решение временно ограничить Елене возможность выезда за границу.
«В связи с его нарушением ведётся исполнительное производство. В его рамках судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из Российской Федерации», — заявил адвокат.Таким образом, ограничение носит временный характер и действует в рамках исполнительного производства до исполнения требований судебного акта.