«Это реквизит?»: Алексей Воробьёв удивил коллег обручальным кольцом после свадьбы

26 июня 2026, 19:17

Алексей Воробьёв рассказал, как коллеги отреагировали на его тайную свадьбу

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* / @mr.alexsparrow)

Алексей Воробьёв впервые рассказал, как его коллеги узнали о тайной свадьбе с оперной певицей Аида Гарифуллина. По словам артиста, он сознательно не афишировал изменения в личной жизни и предпочёл сохранить всё в секрете.





Как признался Воробьёв в беседе с MK.RU, однажды он просто пришёл на съёмочную площадку с обручальным кольцом на руке. Это сразу вызвало множество вопросов у коллег.





«Я пришёл на съёмочную площадку, у меня кольцо на руке. У меня спрашивают: "Это реквизит?". Я отвечаю: "Вообще ни капельки. Я очень счастлив!". Все партнёры были удивлены: "Чего?". Я же ничего не рассказывал», — поделился артист.