«Это реквизит?»: Алексей Воробьёв удивил коллег обручальным кольцом после свадьбы
Алексей Воробьёв рассказал, как коллеги отреагировали на его тайную свадьбу
Алексей Воробьёв впервые рассказал, как его коллеги узнали о тайной свадьбе с оперной певицей Аида Гарифуллина. По словам артиста, он сознательно не афишировал изменения в личной жизни и предпочёл сохранить всё в секрете.
Как признался Воробьёв в беседе с MK.RU, однажды он просто пришёл на съёмочную площадку с обручальным кольцом на руке. Это сразу вызвало множество вопросов у коллег.
«Я пришёл на съёмочную площадку, у меня кольцо на руке. У меня спрашивают: "Это реквизит?". Я отвечаю: "Вообще ни капельки. Я очень счастлив!". Все партнёры были удивлены: "Чего?". Я же ничего не рассказывал», — поделился артист.По словам певца, в начале отношений он и Гарифуллина старались не привлекать к себе внимания и не появлялись вместе на публике. Даже после свадьбы, которая состоялась в апреле 2025 года, супруги некоторое время не комментировали изменения в личной жизни.
Воробьёв также рассказал, что первые месяцы их романа стали настоящим испытанием: более трёх месяцев влюблённые поддерживали отношения исключительно по видеосвязи, находясь далеко друг от друга.