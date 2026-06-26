Ксения Собчак удивила поклонников корсетом с вышивкой — фото
Журналистка Ксения Собчак появилась на публике в новом образе с элементами вышивки. Своими снимками она поделилась с подписчиками в личном блоге.
Для выхода звезда выбрала чёрное платье-корсет с контрастной белой вышивкой, дополненное пышной юбкой. К этому наряду Ксения добавила балетки из мягкой кожи на тонких ремешках. Стилисты собрали её волосы в высокий аккуратный пучок на макушке.
Визажисты выполнили вечерний макияж с акцентом на глаза, прорисовав угольно-чёрные стрелки. Завершили образ сдержанные украшения, которые не отвлекали внимание от выразительного декора платья. Поклонники уже активно обсуждают этот выход в соцсетях, отмечая элегантность и необычный крой наряда.
Ранее стилист Екатерина Журавлёва высказалась о наряде Ксении Собчак на ПМЭФ. По её мнению, костюм журналистки не соответствовал мероприятию.
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