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«Смотрю на это с улыбкой»: Анатолий Цой рассказал, как реагирует на хейт

Анатолий Цой рассказал, как реагирует на хейт в соцсетях
Анатолий Цой (Фото: Instagram* @anatoliytsoy_official)

Певец Анатолий Цой в беседе с kp.ru сообщил, что периодически получает критику от зрителей, но сознательно не защищает себя от такого негатива.



Артист заявил, что не тревожится из-за критических материалов в соцсетях и не видит необходимости нанимать сотрудников для удаления отрицательных видео.

«Поводов для хейта почти не бывает, а если и появляются какие-то ролики — я смотрю на это с улыбкой, потому что не из тех, кто обижается на каждую шутку. Наоборот, иногда даже сам посмеяться могу», — отметил Анатолий.
Цой добавил, что считает хейт неизбежной частью публичной деятельности и советует относиться к нему легко.

Ранее Анатолий Цой опроверг своё участие в шоу «Холостяк». По словам певца, причиной обсуждений стали кадры, которые на самом деле были частью фотосессии к его новому альбому.

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Ольга Щелокова

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