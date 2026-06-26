«Смотрю на это с улыбкой»: Анатолий Цой рассказал, как реагирует на хейт
Анатолий Цой рассказал, как реагирует на хейт в соцсетях
Певец Анатолий Цой в беседе с kp.ru сообщил, что периодически получает критику от зрителей, но сознательно не защищает себя от такого негатива.
Артист заявил, что не тревожится из-за критических материалов в соцсетях и не видит необходимости нанимать сотрудников для удаления отрицательных видео.
«Поводов для хейта почти не бывает, а если и появляются какие-то ролики — я смотрю на это с улыбкой, потому что не из тех, кто обижается на каждую шутку. Наоборот, иногда даже сам посмеяться могу», — отметил Анатолий.Цой добавил, что считает хейт неизбежной частью публичной деятельности и советует относиться к нему легко.
Ранее Анатолий Цой опроверг своё участие в шоу «Холостяк». По словам певца, причиной обсуждений стали кадры, которые на самом деле были частью фотосессии к его новому альбому.