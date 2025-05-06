Цены начинаются от 200 тысяч рублей: экс-жена Техника зарабатывает на рекламе в соцсетях после смерти рэпера

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)
Бывшая жена рэпера Паши Техника подняла цену на рекламу в социальных сетях после его смерти. Об этом информирует Super.ru.
Ева Карицкая завела Telegram-канал только в начале весны. Довольно быстро ей удалось собрать большую аудиторию благодаря информации про Пашу Техника. На сегодняшний день на нее подписано 650 тысяч человек.
Как сообщает Super.ru, пост в Telegram-канале экс-жены рэпера обойдется в 350 тыс рублей, если его не будут «перекрывать» другими публикациями в течение 24 часов. Место в блоге на двое суток обойдется в 450 тыс рублей. Стоимость рекламы в другой соцсети Карицкой варьируется от 200 до 400 тыс рублей.
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*Запрещен в РФ
Как сообщает Super.ru, пост в Telegram-канале экс-жены рэпера обойдется в 350 тыс рублей, если его не будут «перекрывать» другими публикациями в течение 24 часов. Место в блоге на двое суток обойдется в 450 тыс рублей. Стоимость рекламы в другой соцсети Карицкой варьируется от 200 до 400 тыс рублей.
Читайте также:
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова