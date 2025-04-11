Бывшей жене Паши Техника придётся выплачивать ипотеку за его квартиру

Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)
Близкий друг Паши Техника Лука Сафронов на прощании с рэпером заявил, что его бывшей жене придётся ещё долго выплачивать ипотеку за квартиру, которую он оставил после себя.
Сын народного художника России Никаса Сафронова, много лет знавший исполнителя, заявил, что Техник был главным кормильцем в семье. Тем не менее, он выразил надежду, что близкие певца не пропадут благодаря творчеству артиста и его друзьям.
Лука поделился в беседе с РЕН ТВ, что помнит о друге только хорошее, поскольку видел его исключительно в трезвом состоянии, каким его знали и его родные.
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Лука поделился в беседе с РЕН ТВ, что помнит о друге только хорошее, поскольку видел его исключительно в трезвом состоянии, каким его знали и его родные.
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Анастасия Чинкова