Лука Сафронов назвал двух девушек, которые были с Пашей Техником в последние минуты его жизни

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Лука Сафронов рассказал, что с Пашей Техником его связывала любовь к искусству и эпатажу. Пианист раскрыл подробности последней встречи с рэпером.
Певец скончался в Таиланде от септического шока. Рядом с ним до последнего находился Лука. Сын народного художника России Никаса Сафронова заявил, что никогда не видел друга в изменённом состоянии.
Также Сафронов добавил, что их с Техником сближала любовь к эпатажу и юмору. Они оба любили шутить и смешить публику и никогда не стеснялись шутить над собой.
В заключение пианист отметил, что рядом с рэпером в тяжёлое время остались только три человека: он, бывшая жена Паши Ева Карицкая и её подруга Марина. Больше рядом с исполнителем Сафронов никого не видел.
А последняя встреча Паши Техника и Луки Сафронова состоялась 20 апреля на Пхукете. Тогда рэпер был ещё «в добром здравии».
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«Мне очень сильно повезло, наверное. Я его не видел и не знал про него каких-то ужасных вещей. Я с ним дружил всё это время, знал его как человека интеллигентного, скромного и воспитанного. Может быть, он со мной был таким. Его семья тоже таким видела, вы будете удивлены. Его тоже знали и таким. Такое количество людей его любило, потому что чувствовали и видели в нём его добрую душу, его доброту», – рассказал Сафронов в беседе с VOICE.Сын художника также отметил, что их дружба с Пашей продолжалась несколько лет. Их связывала любовь к искусству. Техник, по словам Сафронова, хотел просвещать свою аудиторию и показывать, что жизнь бывает яркой и насыщенной без веществ и алкоголя. Красок в жизнь добавляет искусство. Сам рэпер очень любил слушать музыку Рахманинова, которую исполнял Лука на рояле.
Также Сафронов добавил, что их с Техником сближала любовь к эпатажу и юмору. Они оба любили шутить и смешить публику и никогда не стеснялись шутить над собой.
В заключение пианист отметил, что рядом с рэпером в тяжёлое время остались только три человека: он, бывшая жена Паши Ева Карицкая и её подруга Марина. Больше рядом с исполнителем Сафронов никого не видел.
А последняя встреча Паши Техника и Луки Сафронова состоялась 20 апреля на Пхукете. Тогда рэпер был ещё «в добром здравии».
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Анастасия Чинкова