Бывшему мужу Алсу позволили покидать Россию

Алсу и Ян Абрамовы (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Чертановский районный суд Москвы отказал певице Алсу в удовлетворении иска о временном ограничении бывшего мужа Яна Абрамова в выезде из России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В тексте заявления сказано об отказе в удовлетворении административного искового заявления Алсу Абрамовой к Главному межрегиональному управлению Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) по Московской области. В иске певица требовала ограничить бывшего супруга в праве выезда из России по исполнительному производству.
Напомним, что Алсу развелась с Яном Абрамовым в августе прошлого года. После этого бывшие супруги начали заниматься разделом имущества. Бизнесмен предложил бывшей жене и их общим детям 2,5 миллиарда отступных, однако Алсу ответила отказом.
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Напомним, что Алсу развелась с Яном Абрамовым в августе прошлого года. После этого бывшие супруги начали заниматься разделом имущества. Бизнесмен предложил бывшей жене и их общим детям 2,5 миллиарда отступных, однако Алсу ответила отказом.
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Анастасия Чинкова