«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)
Певица Алсу, недавно пережившая развод с крупным предпринимателем Яном Абрамовым, поделилась, что второй ее брак будет обязательно по любви. Об этом она заявила на пресс-завтраке музыкальной премии, отвечая на вопрос NEWS.ru.
Артистка отметила, что сейчас ни с кем не встречается из-за отсутствия свободного времени. Однако добавила, что около двух недель ходила на свидание. Называть имя мужчины она отказалась, сказав, что ищет потенциальных мужей через общих знакомых. Отмечается, что свидание, скорее всего, не привело к продолжению отношений, так как подарков на 8 марта певица не ждала.
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«О том, что Алсу не ждет подарков к Международному женскому дню, она сообщила NEWS.ru накануне праздника. Артистка отметила, что сама готовит сюрпризы. По ее словам, этот праздник — повод поздравить друг друга, пожелать добра, любви и счастья», — пишет издание.Читайте также:
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Данил Пономарев