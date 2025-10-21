Бывшие адвокаты обманули известного российского блогера на 56 миллионов рублей
Бывшие адвокаты блогерши Александры Митрошиной, Алиса Волхова и Ольга Гольцева, получили от неё около 56 миллионов рублей. Они обещали решить её проблемы с налогами, удалить из несуществующих «чёрных списков» Интерпола и Администрации президента. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Митрошина, известная как блогер «Матерь Бложья», в 2022 году наняла юристов для решения вопросов с налоговой. После возбуждения уголовного дела адвокаты пообещали всё уладить. В итоге девушка сама погасила долги, но защитники присвоили себе заслуги.
Затем адвокаты взяли 11 миллионов за гражданство Вануату, но не выполнили обещание, сославшись на «чёрный список» Интерпола. Позже Митрошина перевела им ещё более 40 миллионов для защиты средств от блокировки, а затем ещё 5 миллионов для «договоренностей» с Администрацией президента.
Митрошина обратилась в полицию. Следствие возбудило дело о мошенничестве против Волховой и Гольцевой. Они признали вину и находятся под домашним арестом. Александру признали потерпевшей.
