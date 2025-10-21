Бывшие адвокаты обманули известного российского блогера на 56 миллионов рублей

21 октября 2025, 10:46

Александра Митрошина заявила о мошенничестве бывших адвокатов на 56 млн рублей

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Бывшие адвокаты блогерши Александры Митрошиной, Алиса Волхова и Ольга Гольцева, получили от неё около 56 миллионов рублей. Они обещали решить её проблемы с налогами, удалить из несуществующих «чёрных списков» Интерпола и Администрации президента. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.