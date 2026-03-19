«Бывшие — это на всю жизнь»: Михаил Галустян рассказал, как развёлся без скандалов
Михаил Галустян поделился подробностями своего развода с Викторией Штефанец в новом выпуске шоу Иды Галич «Есть вопросики». Актёр рассказал, что им удалось расстаться спокойно и сохранить уважительные отношения.
По словам Галустяна, в их истории не было предательства или серьёзных конфликтов, поэтому и расставание прошло без громких скандалов. Бывшие супруги приняли решение двигаться дальше каждый своим путём, при этом сохранив главное — статус родителей для своих детей.
Актёр подчеркнул, что они продолжают вместе воспитывать двух дочерей и остаются для них мамой и папой, несмотря на развод. Он также отметил, что финансовые вопросы не стали проблемой: Галустян по-прежнему берёт на себя все основные расходы, связанные с детьми.
При этом артист добавил, что для него это не вопрос формальных обязательств, а личная ответственность — он уверен, что в любой ситуации сделал бы всё возможное ради своих дочерей.
