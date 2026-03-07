Бывшие мужья Бритни Спирс высказались после задержания певицы

07 марта 2026, 14:28

Бывшие мужья Бритни Спирс поддержали её после ареста за пьяное вождение

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бывшие супруги Бритни Спирс прокомментировали её арест в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает Super.