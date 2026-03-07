Бывшие мужья Бритни Спирс высказались после задержания певицы
Бывшие супруги Бритни Спирс прокомментировали её арест в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает Super.
Певице может грозить наказание — от 48 часов до года тюрьмы, а также штрафы и лишение водительских прав. Судебное заседание по делу назначено на 4 мая.
Одним из первых отреагировал её бывший муж Джейсон Александр, брак с которым продлился всего 55 часов. В соцсетях он призвал не делать поспешных выводов и опираться на факты. По его словам, уровень алкоголя в крови певицы составлял около 0,06 промилле, что ниже допустимой нормы во многих штатах США.
Также поддержку артистке выразил её экс-супруг Сэм Асгари. Он призвал общественность не давить на певицу и напомнил, что каждый человек может совершить ошибку и имеет право на личное пространство.
Кроме того, на связь со Спирс вышел и другой бывший муж певицы — Кевин Федерлайн. По словам его адвоката, они созвонились 4 марта вскоре после ареста, однако подробности разговора не раскрываются.
