«Смех до слёз»: Виктория Боня высмеяла «бицуху» Филиппа Киркорова на велопробеге

07 марта 2026, 13:48

Виктория Боня раскритиковала мышечную массу Филиппа Киркорова после велопробега

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня иронично высказалась в своём блоге о внешнем виде Филиппа Киркорова во время велопробега.





Поп-король недавно выступал в роли приглашённого инструктора на занятии по скайлингу. Кадры с заезда привлекли внимание пользователей сети.



Среди тех, кто прокомментировал видео, оказалась и бывшая участница «Дома-2». Боня обратила внимание на физическую форму артиста.

«Как бицуха трясется. У меня смех до слез», — написала Виктория.