«Смех до слёз»: Виктория Боня высмеяла «бицуху» Филиппа Киркорова на велопробеге
Виктория Боня раскритиковала мышечную массу Филиппа Киркорова после велопробега
Виктория Боня иронично высказалась в своём блоге о внешнем виде Филиппа Киркорова во время велопробега.
Поп-король недавно выступал в роли приглашённого инструктора на занятии по скайлингу. Кадры с заезда привлекли внимание пользователей сети.
Среди тех, кто прокомментировал видео, оказалась и бывшая участница «Дома-2». Боня обратила внимание на физическую форму артиста.
«Как бицуха трясется. У меня смех до слез», — написала Виктория.Публикация вызвала широкий отклик у аудитории: несколько тысяч подписчиков поддержали её мнение. Многие пользователи отметили, что не каждый публичный человек решится на подобные высказывания в адрес столь влиятельной фигуры в российском шоу-бизнесе.
Ранее Филипп Киркоров рассказал о своём отношении к деньгам и принципе Пугачёвой.