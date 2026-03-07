«Не успел жениться»: JONY признался, чего не добился к 30 годам
Певец JONY рассказал, какую жизненную цель пока не успел реализовать к 30 годам. По словам артиста, большинство своих планов он выполнил ещё в довольно молодом возрасте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Исполнитель признался, что когда-то ставил перед собой задачу закрыть важные жизненные вопросы к 30-летию. Однако в какой-то момент, как он говорит, «ушёл в поток» и реализовал многие мечты уже к 22–23 годам.
Тем не менее один пункт из его списка всё же остался невыполненным — артист пока не женился. Музыкант также отметил, что семья для него стоит на первом месте. Он даже пошутил, что ради жены и будущих детей смог бы отказаться от музыкальной карьеры и найти другую работу — например, начать зарабатывать в такси.
