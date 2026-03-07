«Не успел жениться»: JONY признался, чего не добился к 30 годам

07 марта 2026, 13:57

JONY рассказал, какую главную цель не успел выполнить к 30-летию

JONY (Фото: Instagram* / @jony.me)

Певец JONY рассказал, какую жизненную цель пока не успел реализовать к 30 годам. По словам артиста, большинство своих планов он выполнил ещё в довольно молодом возрасте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».