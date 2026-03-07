«Даже руки трясутся»: фигуристка Алина Загитова попробовала себя в боксе

07 марта 2026, 13:39

Фигуристка Алина Загитова после завершения карьеры начала заниматься боксом

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, завершившая профессиональную карьеру, решила не отказываться от активного образа жизни.