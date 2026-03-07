Достижения.рф

«Даже руки трясутся»: фигуристка Алина Загитова попробовала себя в боксе

Фигуристка Алина Загитова после завершения карьеры начала заниматься боксом
Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, завершившая профессиональную карьеру, решила не отказываться от активного образа жизни.



Спортсменка рассказала, что начала осваивать новый для себя вид спорта — бокс. В социальных сетях Загитова поделилась впечатлениями от первой тренировки. По её словам, физическая нагрузка оказалась настолько интенсивной, что после занятия у неё даже дрожали руки.

Фигуристка призналась, что тренер специально довёл её до предела возможностей. При этом сейчас у неё очень насыщенный график: уже вечером после тренировки её ждала ночная репетиция, а на следующий день она должна была отправиться в Краснодар.

Помимо спортивных занятий Загитова готовится и к новому творческому проекту. В Международный женский день в Краснодаре она представит собственный рок-мюзикл на льду.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0