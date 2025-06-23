Бывший Агаты Муцениеце высказался о её беременности
Бывший возлюбленный Муцениеце поздравил актрису с беременностью
Актриса театра и кино Агата Муцениеце объявила о беременности. С важным событием девушку поздравили не только друзья и поклонники, но и её бывший возлюбленный Иван Чуйков. Российский телеведущий поздравил пару с радостной новостью, прокомментировав фото Муцениеце.
36-летняя Агата обручилась с музыкантом Пётром Дрангой весной этого года, а совсем недавно актриса официально подтвердила свою третью беременность. Девушка опубликовала в личном блоге фото, на котором у неё отчетливо видно округлившийся живот. Бывший парень Муцениеце Илья Чуйков, узнав об интересном положении актрисы, оставил свой комментарий.
«Круто! Поздравляю вас, красавчики!» — написал шоумен.Следует отметить, что Чуйков состоял в отношениях с Муцениеце в течение нескольких месяцев в 2024 году. Известно, что пара рассталась на дружеской ноте, а сам актёр заявлял, что «высшая форма любви это дружба». Кроме того, Илья указал, что Агата и Пётр очень подходят друг другу.
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