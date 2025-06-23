Бывший Агаты Муцениеце высказался о её беременности

23 июня 2025, 17:46

Бывший возлюбленный Муцениеце поздравил актрису с беременностью

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса театра и кино Агата Муцениеце объявила о беременности. С важным событием девушку поздравили не только друзья и поклонники, но и её бывший возлюбленный Иван Чуйков. Российский телеведущий поздравил пару с радостной новостью, прокомментировав фото Муцениеце.





36-летняя Агата обручилась с музыкантом Пётром Дрангой весной этого года, а совсем недавно актриса официально подтвердила свою третью беременность. Девушка опубликовала в личном блоге фото, на котором у неё отчетливо видно округлившийся живот. Бывший парень Муцениеце Илья Чуйков, узнав об интересном положении актрисы, оставил свой комментарий.

«Круто! Поздравляю вас, красавчики!» — написал шоумен.