«Секс был практически на первом свидании»: Юлия Ковальчук раскрыла интимные подробности брака с Алексеем Чумаковым

Юлия Ковальчук раскрыла интимные подробности брака с Алексеем Чумаковым
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)

Юлия Ковальчук в новом выпуске шоу «Злые языки» разоткровенничалась об отношениях с Алексеем Чумаковым.



По мнению артистки, долговечность семьи с плохими интимными отношениями невозможна.

«Секс был практически на первом свидании. Мы взрослые люди, надо было сразу всё попробовать и проверить», — поделилась Ковальчук.

Юлия рассказала, что первые годы в браке были непростые для них с Алексеем.

«Я была самодостаточная артистка, девушка, рядом со мной такой же самодостаточный самец-мужик. И мне вдруг пришлось прогибаться под мужчину и признавать его правоту. Мне тяжело это давалось, потребовалось много лет», — заключила она.

Напомним, недавно Алексей Чумаков оказался в центре скандала из-за высказывания о супруге на интервью. Интернет-пользователи провозгласили певца самовлюбленным нарциссом и тираном. Однако Юлия Ковальчук встала на сторону супруга.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1