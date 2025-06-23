«Секс был практически на первом свидании»: Юлия Ковальчук раскрыла интимные подробности брака с Алексеем Чумаковым
Юлия Ковальчук раскрыла интимные подробности брака с Алексеем Чумаковым
Юлия Ковальчук в новом выпуске шоу «Злые языки» разоткровенничалась об отношениях с Алексеем Чумаковым.
По мнению артистки, долговечность семьи с плохими интимными отношениями невозможна.
«Секс был практически на первом свидании. Мы взрослые люди, надо было сразу всё попробовать и проверить», — поделилась Ковальчук.
Юлия рассказала, что первые годы в браке были непростые для них с Алексеем.
«Я была самодостаточная артистка, девушка, рядом со мной такой же самодостаточный самец-мужик. И мне вдруг пришлось прогибаться под мужчину и признавать его правоту. Мне тяжело это давалось, потребовалось много лет», — заключила она.
Напомним, недавно Алексей Чумаков оказался в центре скандала из-за высказывания о супруге на интервью. Интернет-пользователи провозгласили певца самовлюбленным нарциссом и тираном. Однако Юлия Ковальчук встала на сторону супруга.
*Запрещен в РФ