Лерчек заявила, что чувствует себя нормально после операции
Блогер Валерия Чекалина приехала в Гагаринский суд Москвы на заседание по делу о выводе более 250 миллионов рублей за границу. Она уверенно сообщила журналистам, что чувствует себя нормально после операции в декабре. Об этом пишет РИА Новости.
Лера ожидает ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Адвокат Чекалиной ранее поделился новостью о ее экстренной госпитализации, однако операция не касалась гинекологии.
«Нормально», — отметила она и добавила, что не хочет жаловаться.
Напомним, что задолженность блогера перед Федеральной Налоговой Службой превысила 173 млн рублей, увеличившись с ноября еще на 3,9 млн. Женщина находится под домашним арестом.