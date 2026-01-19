Лерчек заявила, что чувствует себя нормально после операции

19 января 2026, 12:06

Лерчек (Фото: рИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина приехала в Гагаринский суд Москвы на заседание по делу о выводе более 250 миллионов рублей за границу. Она уверенно сообщила журналистам, что чувствует себя нормально после операции в декабре. Об этом пишет РИА Новости.





Лера ожидает ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Адвокат Чекалиной ранее поделился новостью о ее экстренной госпитализации, однако операция не касалась гинекологии.





«Нормально», — отметила она и добавила, что не хочет жаловаться.