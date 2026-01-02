Возлюбленный беременной Лерчек показал, как они встретили Новый год

02 января 2026, 17:03

Лерчек отметила Новый год в окружении детей, мамы и родни бойфренда

Валерия Чекалина с семьёй и возлюбленным (Фото: Instagram* / @im__lu_)

Беременная блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, встретила Новый год в уютной домашней обстановке, в окружении самых близких людей.