Возлюбленный беременной Лерчек показал, как они встретили Новый год
Беременная блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, встретила Новый год в уютной домашней обстановке, в окружении самых близких людей.
На празднике рядом с ней были не только её дети и мама, но и возлюбленный Луис Сквиччиарини, а также его родственники. Особым моментом стало присутствие отца Луиса, который специально приехал на семейное торжество, чтобы провести время вместе с парой.
Луис поделился в личном блоге трогательными кадрами с праздника. На фотографиях видно, как вся семья наслаждается совместными моментами, смеётся и отмечает праздник в тёплой и дружеской атмосфере.
В посте Луис также откровенно признался, что мечтает, чтобы его отец жил рядом с ними в России. Пока эта возможность отсутствует, но молодой человек подчеркнул, что ценит каждое мгновение, проведённое вместе с родными и любимой. Новый год стал для пары важным событием — не только как праздник, но и как возможность укрепить семейные связи перед рождением будущего ребёнка.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России