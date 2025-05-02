«Я сказала «Да»: Муцениеце выходит замуж

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Агата Муцениеце согласилась выйти замуж за певца Петра Дрангу. Героиня сериала «Закрытая школа» поделилась радостной вестью в соцсетях.
«Я сказала «Да», — написала Муцениеце, прикрепив ссылку на страницу Дранги.Пользователи уже активно поздравляют Агату, желая ей счастья. Некоторые просто оставляют смайлики в виде огня, сердечек и прочие отметки.
«Счастья вам ребята, берегите друг друга. Поздравляем от души вас»; «Агата (…) милая наша поздравляю. Люблю вас .Уважаю вас»; Боже какая радостная новость. Как на душе тепло. Агата, вы заслуживаете счастья любви», — написали юзеры.Муцениеце была замужем за артистом Павлом Прилучным до мая 2020 года.
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Никита Кротов