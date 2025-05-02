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«Я сказала «Да»: Муцениеце выходит замуж

Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу
Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце согласилась выйти замуж за певца Петра Дрангу. Героиня сериала «Закрытая школа» поделилась радостной вестью в соцсетях.
«Я сказала «Да», — написала Муцениеце, прикрепив ссылку на страницу Дранги.
Пользователи уже активно поздравляют Агату, желая ей счастья. Некоторые просто оставляют смайлики в виде огня, сердечек и прочие отметки.

«Счастья вам ребята, берегите друг друга. Поздравляем от души вас»; «Агата (…) милая наша поздравляю. Люблю вас .Уважаю вас»; Боже какая радостная новость. Как на душе тепло. Агата, вы заслуживаете счастья любви», — написали юзеры.
Муцениеце была замужем за артистом Павлом Прилучным до мая 2020 года.

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Работа в Израиле, связь с Украиной и слухи о тяжелом заболевании: как сейчас живет ведущий «Следствие вели…» Леонид Каневский
02 мая 2025, 11:06

Леонид Каневский (фото: Instagram* / leonid_kanevskiy__official)

Заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский стал широко известен после ролей в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» и культовой комедии «Бриллиантовая рука». Как сегодня живет артист и как он связан с Украиной, расскажет «Радио 1».

Леонид Каневский: биография


Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью, бабушкой и братом находился в эвакуации в Сибири. В 1945 году семья вернулась в родной город.

«Мне было шесть лет. Когда закончилась война, это было счастье человеческое. И когда мы вернулись в Киев из эвакуации и нам дали две комнаты в коммунальной квартире, вот это было счастье», — вспоминал он в интервью Саше Сулим.

После окончания школы Каневский уехал в Москву, где поступил на актерский факультет Театрального училища имени Щукина. По завершении учебы был принят в труппу театра «Ленком».

Кинодебют состоялся в 1963 году в картине «Сорок минут до рассвета». Настоящую славу актеру принесли образы контрабандиста в «Бриллиантовой руке» и майора милиции в «ЗнаТоКах». За плечами Каневского около ста ролей. С 2006 года он является ведущим документального проекта «Следствие вели…» на НТВ.

Леонид Каневский (фото: Instagram* / leonid_kanevskiy__official)

Личная жизнь Каневского и переезд в Израиль


С 1975 года Каневский женат на филологе и переводчице Анне Березиной. Их дочь Наталья окончила театральный факультет Тель-Авивского университета и сегодня работает художником по костюмам.

В 1991 году семья Каневских уехала в Израиль. Там вместе с режиссером Евгением Арье артист создал драматический театр «Гешер», в труппу которого вошли актеры из России.

«Я сразу почувствовал себя в Израиле комфортно. То ли потому, что русская речь звучала на всех перекрестках и в объявлениях, то ли потому, что меня встретило очень много моих друзей — одесситов и киевлян, уже устроившихся, работавших», — делился он.

В 2003 году Каневский вернулся в Москву. Он подчеркивал, что не рассматривал свой отъезд как эмиграцию — переезд в Тель-Авив был связан исключительно с профессиональной деятельностью.

«Театральные залы стремительно пустели, на улицах становилось все более опасно — я, например, всегда встречал дочку, когда она возвращалась из кружка Дворца пионеров. А еще помню, как приходилось улыбаться в магазине, чтобы тебе по блату продали колбасу, сыр или чай... И вот в 1989 году мой друг Женя Арье предложил поучаствовать в проекте русскоязычного театра "Гешер" в Израиле. В декабре мы группой артистов отправились туда», — говорил Каневский.

Леонид Каневский с семьей (фото: Instagram* / leonid_kanevskiy__official)

Как Леонид Каневский стал героем интернет-мемов


С 2006 года Леонид Каневский ведет документальный проект «Следствие вели…» на телеканале НТВ. В рамках передачи он рассказывает о преступлениях, совершенных на территории СССР в период с 1917 по 1991 год. Особое внимание уделяется также быту, моральным нормам, психологии и социальному укладу советского общества.

Проект стал самым популярным документальным шоу на российском телевидении. Передачу смотрят не только по НТВ, но и на платформе YouTube, где выпуски собирают миллионы просмотров и вызывают интерес у молодой аудитории.

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В последние годы Каневский неожиданно стал героем интернет-мемов. Их активно создают молодые зрители, выросшие на криминальных расследованиях передачи. Сам ведущий с юмором относится к такому вниманию и признается, что ему это приятно.

Леонид Каневский (фото: Instagram* / leonid_kanevskiy__official)

Как сейчас живет Леонид Каневский


В 85 лет Леонид Каневский продолжает работать: он остается ведущим программы «Следствие вели…» и выступает на театральной сцене. Вместе с Кларой Новиковой он участвует в спектакле «Поздняя любовь», с которым гастролирует по России. Новых киноработ с его участием пока не запланировано.

Летом 2024 года в СМИ появилась информация о диагностированной у актера злокачественной опухоли, которую якобы не стали удалять из-за возраста и отсутствия угрозы жизни. Однако представитель Каневского опроверг сообщения о заболевании.

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Стало известно, какую сумму Виктория Дайнеко потратила на спонтанную свадьбу
«Звездач»: Дайнеко потратила на спонтанную свадьбу менее миллиона рублей
02 мая 2025, 10:57

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Недавно известная певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Беркели Овезов. Свадьба прошла в узком кругу, без участия даже самых близких друзей и родственников, что подчеркивает спонтанный характер мероприятия, утверждает Telegram-канал «Звездач».
Согласно информации канала, подготовка к торжеству заняла всего две недели. Эксперты оценили декор и организацию свадьбы менее чем в миллион рублей.

Дайнеко отметила, что не является фанаткой традиционных свадебных обрядов, таких как выкуп невесты.

«Это было так тепло, так уютно, так весело! Нет слов! Одни эмоции. Задача была — прожить день без устаревших свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно, максимум один смешной конкурс», — поделилась она с каналом.

Свадьба стала настоящим праздником для молодых, где главными ценностями стали близость и искренние эмоции.

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Отар Кушанашвили раскритиковал Вику Цыганову за резкие слова о Валерии Леонтьеве
02 мая 2025, 09:37

Отар Кушанашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В недавнем интервью Вика Цыганова высказала свое разочарование после концерта Валерия Леонтьева, заявив, что его выступление вызвало у нее физическое недомогание. Артистка поделилась, что после шоу ей стало плохо, и она была шокирована поведением певца на сцене. Об этом пишет «‎StarHit».
«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало пол вечера... Мне было очень плохо. Причем человек ничего плохого не сделал, но так вел себя… раздевался», — отметила Цыганова.

Эти слова не остались без внимания Отара Кушанашвили, который в своем шоу «Каково?!» на YouTube резко ответил на критику коллеги. Он подчеркнул, что такие высказывания выглядят неуместно, особенно учитывая собственное творчество Цыгановой.

Кушанашвили сравнил ситуацию с тем, как другие артисты могли бы критиковать великих исполнителей.

«Это все равно, что Олег Майами на концерте Рода Стюарта скажет: "Это плохо, старик, ты поешь говно". Или как Люся Чеботина на концерте Адель говорит: "Совершенно не удовлетворил меня ее выход"», — добавил Кушанашвили.

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#концерт
#человек
#шоу
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Киркоров выпустил клип «Везувий» с итальянскими страстями у подножия вулкана
02 мая 2025, 07:57

Филипп Киркоров (Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова)

Филипп Киркоров недавно выпустил зажигательный клип «Везувий», полный итальянских страстей и ярких приключений. Этим роликом поп-король завершает свою кинематографическую трилогию, начатую с клипов «Стирай» и «Черная пантера».
«Лучший подарок — это подарок, который сделал себе сам, который сделали тебе твои друзья. И сегодня в свой день рождения я дарю себе и слушателю мою новую, мою необычную, мою долгожданную композицию «Везувий». (....) Люблю вас всех и живу в нетерпении новых свершений и творческих планов», — писал певец в личном блоге.
58-летний Киркоров предстает в роли героя-любовника, сражающегося за сердце красавицы, которую играет Ирина Краус. Его соперник «главного героя» в амурских делах — австрийский актер Вольфганг Черни. Сюжет закручен вокруг шпионских погонь, страстной любви и предательства, словно в фильмах о мафии.

Ирина Краус и Вольфганг Черни (Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова)

Съемки потребовали от Филиппа недюжинной подготовки: он гонял на мотоцикле, взбирался непосредственно к подножию вулкана Везувия и даже стрелял из оружия, пишет «StarHit». Сам певец называет клип историей о любви.

«Вообще песня о любви, клип о любви, конечно. О коварной любви. Как, скажите, без любви прожить? Невозможно», — делился певец на премьере ролика.
Филипп Киркоров (Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова)

Роскошь и стиль — неотъемлемая часть образа Киркорова. В кадре он щеголяет в брендовых костюмах и с голым торсом, украшенным татуировками. Персонажи разъезжают на ретроавтомобилях, а пейзажи Сорренто добавляют видео кинематографической магии.

Филипп с гордостью называет «Везувий» одной из лучших своих работ, очень приятной с визуальной точки зрения.

Фото: кадр клипа «Везувий» с Youtube-канала Филиппа Киркорова

«Жизнь... она будит во мне Везувий», — писал Киркоров о ролике в свой день рождения.
Но к первому мая певец получил неожиданные подарки «с задержкой». Его личную страницу в соцсети заблокировали после публикации нового клипа. Киркоров предположил, что всему виной демонстрируемое в клипе оружие — вероятно, алгоритмы посчитали его пропагандой.

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