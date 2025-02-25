Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз продают за десятки миллионов долларов

Писатель, драматург и ресторатор Дмитрий Липскеров выбирал своих женщин, как на подбор: известные, красивые, талантливые. Однако каждая его не устраивала: одна была слишком «правильной», другая «ни разу не вымыла пол». Удалось ли писателю найти свое счастье — в материале «Радио 1».