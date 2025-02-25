Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз продают за десятки миллионов долларов

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В США выставили на продажу бывший дом культового музыкального исполнителя и актера Элвиса Пресли, сообщил ресурс Mansion Global.
Принадлежавшее Пресли здание в элитном районе Беверли-Хиллз продают за 24,5 миллиона долларов. Дом в стиле эпохи регентства спроектировал архитектор Рекс Лотери. Элвис купил особняк в 1967 году, и шесть лет прожил в нем со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Мари.
Площадь дома равняется 492,2 кв. м. В жилище четыре спальни и пять ванных комнат, две гостиные и кухня. На прилегающем к особняку участке располагается бассейн и джакузи, а еще патио с шезлонгами, окруженное газонами.
Элвис Пресли ушел из жизни 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Истинной причиной смерти музыканта порой называют злоупотребление транквилизаторами и наркотиками.
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Площадь дома равняется 492,2 кв. м. В жилище четыре спальни и пять ванных комнат, две гостиные и кухня. На прилегающем к особняку участке располагается бассейн и джакузи, а еще патио с шезлонгами, окруженное газонами.
Элвис Пресли ушел из жизни 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Истинной причиной смерти музыканта порой называют злоупотребление транквилизаторами и наркотиками.
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Ольга Енгалычева