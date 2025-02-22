Настя Ивлеева продала роскошный особняк в Подмосковье, где жила с рэпером Элджеем

Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)
Настя Ивлеева продала роскошный дом в Подмосковье, куда дважды за полгода пробирался сумасшедший сталкер и где она жила с рэпером Элджеем.
Отмечается, что блогер уже оформила сделку по продаже трёхэтажного особняка в Истре. До этого она несколько месяцев не могла продать дом на участке в 36 соток, поэтому постоянно снижала его стоимость.
По данным Telegram-канала SHOT, дом был продан за 120 миллионов рублей.
Внутри элитной недвижимости расположились собственный кинотеатр, тренажёрный зал с оборудованием, терраса, хаммам и сауна с каменкой, несколько спален, бар и многое другое. Также на территории имеется небольшой домик, где может жить обслуживающий персонал.
Известно, что незадолго до продажи дома Настя вывезла из него всё, оставив только несколько тренажёров в спортзале. К слову, с собой она забрала даже бра со стен.
Вероятно, полученная от продажи дома сумма будет вложена в погашение налогового долга в 30 миллионов рублей.
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По данным Telegram-канала SHOT, дом был продан за 120 миллионов рублей.
Внутри элитной недвижимости расположились собственный кинотеатр, тренажёрный зал с оборудованием, терраса, хаммам и сауна с каменкой, несколько спален, бар и многое другое. Также на территории имеется небольшой домик, где может жить обслуживающий персонал.
Известно, что незадолго до продажи дома Настя вывезла из него всё, оставив только несколько тренажёров в спортзале. К слову, с собой она забрала даже бра со стен.
Вероятно, полученная от продажи дома сумма будет вложена в погашение налогового долга в 30 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова