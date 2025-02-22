Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 21 млн долларов после развода с Аффлеком

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)
После громкого развода с актером Беном Аффлеком Дженнифер Лопес купила роскошный особняк в престижном районе Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе. Стоимость нового дома певицы составила 21 млн долларов (примерно 1,8 млрд рублей), но точная сумма сделки не раскрывается.
Площадь участка превышает 10 тыс. кв. метров, а сам особняк располагается на 930 кв. метрах. Помимо основного здания на участке есть дополнительные постройки, в том числе амбар, конюшни, манеж для верховой езды, гостевой дом и бассейн. По информации TMZ, Дженнифер Лопес заключила «выгодную сделку».
До певицы особняк уже имел звездных владельцев, среди которых — голливудский артист Сильвестр Сталлоне и Джон Фогерти, музыкант и гитарист группы Creedence Clearwater Revival. Это добавляет престижа покупке Лопес.
К слову, Дженнифер и Бен ещё не продали свой бывший семейный дом — особняк в Беверли-Хиллз за 61 миллион долларов, который они приобрели в мае 2023 года.
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До певицы особняк уже имел звездных владельцев, среди которых — голливудский артист Сильвестр Сталлоне и Джон Фогерти, музыкант и гитарист группы Creedence Clearwater Revival. Это добавляет престижа покупке Лопес.
К слову, Дженнифер и Бен ещё не продали свой бывший семейный дом — особняк в Беверли-Хиллз за 61 миллион долларов, который они приобрели в мае 2023 года.
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Ольга Енгалычева