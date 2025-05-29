Бывший друг Григория Кадышева, которому певец не отдаёт 20 млн: «Я с ним разберусь по-своему, земляков подключил»

29 мая 2025, 20:20

Друг сына Кадышевой собирается разобраться с ним из-за долга в 20 млн

Надежда Кадышева с сыном (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Скандалы в семье Надежды Кадышевой продолжаются. Её сын Григорий не только бросил маленького сына, но и должен всей Москве.





В студии у Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» новый гость. Если раньше разоблачали певца его бывшие жёны – Габриелла Мерман и Дарья де Баст, то теперь телеведущему удалось пообщаться с некогда лучшим другом Григория Константином.



Мужчина утверждает, что дружил с сыном звезды много лет. Когда тот просил денег в долг, Константин всегда спешил на помощь. В итоге сумма дошла до 20 миллионов рублей, которые певец не торопится возвращать.





«Гриша у всех подряд позанимал и всё. Да, я решил, что вынес эту историю на всеобщее обозрение. Но я по-своему разберусь с ним дальше. То есть, у меня 20 миллионов ушло, я их так… бросил и похоронил. Ты думаешь, что я его не найду? Только я по-своему сделаю это, я уже земляков своих подключил», – высказался Константин в программе Малахова.