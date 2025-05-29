Бывший друг Григория Кадышева, которому певец не отдаёт 20 млн: «Я с ним разберусь по-своему, земляков подключил»
Друг сына Кадышевой собирается разобраться с ним из-за долга в 20 млн
Скандалы в семье Надежды Кадышевой продолжаются. Её сын Григорий не только бросил маленького сына, но и должен всей Москве.
В студии у Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» новый гость. Если раньше разоблачали певца его бывшие жёны – Габриелла Мерман и Дарья де Баст, то теперь телеведущему удалось пообщаться с некогда лучшим другом Григория Константином.
Мужчина утверждает, что дружил с сыном звезды много лет. Когда тот просил денег в долг, Константин всегда спешил на помощь. В итоге сумма дошла до 20 миллионов рублей, которые певец не торопится возвращать.
«Гриша у всех подряд позанимал и всё. Да, я решил, что вынес эту историю на всеобщее обозрение. Но я по-своему разберусь с ним дальше. То есть, у меня 20 миллионов ушло, я их так… бросил и похоронил. Ты думаешь, что я его не найду? Только я по-своему сделаю это, я уже земляков своих подключил», – высказался Константин в программе Малахова.Мужчина также думал о том, чтобы связаться с самой Надеждой Кадышевой и попросить её повлиять на сына. Однако у артистки нет телефона и Интернета.
Бизнесмен также рассказал неприятную историю, связанную с Григорием. Однажды после концерта в Кремле они вместе пошли забирать кассу, поскольку тогда сын артистки выполнял менеджерские функции, и Григорий взял себе крупную сумму денег, объяснив поступок тем, что «никто не считал».
Присутствовавшие в студии бывшие жёны певца заявили, что Константину можно верить. Оба знакомы с мужчиной и считают его хорошим человеком, который далёк от медийной сферы, но хорошо разбирается в бизнесе.