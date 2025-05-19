Изнасилование и гепатит С: разоблачение семей Кадышевой и Шавриной на шоу «Малахов». Проклятие артисток и страшные ошибки сыновей

Екатерина Шаврина (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Пока в семье Надежды Кадышевой продолжается скандал, заголовки СМИ потрясла печальная новость о другом Григории. 11 мая ушел из жизни единственный сын народной артистки России Екатерины Шавриной. Мужчина скончался в исправительной колонии строгого режима, где отбывал 8-месячный срок за хранение и распространение наркотиков. Подробнее о страшных совпадениях в судьбах певиц расскажет «Радио 1».
Страсть к наркотикам и внезапная смертьВ настоящее время причины смерти Григория Шаврина не известны. Семья и поклонники находятся в шоке, а сама Екатерина Шаврина глубоко скорбит о невосполнимой утрате. В эфире программы «Малахов» бывший муж Шавриной Виталий Окороков рассказал, что Гриша был воспитанным, тихим.
«Я знаю, что у него была клаустрофобия и он боялся закрытых пространств. Чтобы бороться с этим состоянием он принимал препараты. Однако Катя была строгая мать и он был под контролем», — отметил Окороков.
Григорий Шаврин (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Молчала об изнасилованииНапомним, сына Екатерина родила от композитора Григория Пономаренко. Однако выяснилось, что отношения их начались с громкого скандала: Шаврина была изнасилована. Ранее артистка сама откровенно рассказала об этом в интервью Борису Корчевникову. По ее словам, Пономаренко закрыл ее в квартире и вступил с ней в связь против воли.
«Я что буду кричать? Свою фамилию позорить? Что меня Пономаренко что-то там? Никогда в жизни. Я осталась и утром ушла. Вскоре мы поженились. У нас родился сын Гриша», — заявила артистка.Однако музыкальный критик Сергей Соседов в слова Екатерины не поверил и выразил уверенность в том, что никакого изнасилования не было.
«Папа, купи»: Андрей Малахов раскрыл подноготоную семьи Кадышевой и как ее сын Григорий мечтает о наследстве при живых родителях
«Не было изнасилования, она это придумала. Она говорит и улыбается».Мнение Соседова разделили и другие гости программы. Примечательно, что в следующем интервью Екатерина также легко и с улыбкой говорила о страшной зависимости единственного сына.
«Гриша вырос прекрасным человеком. Закончил десятилетку. Немножко побаловался кое-чем, но быстро сошел. Он у меня очень умный ребенок и понял, что ни к чему хорошему это не приведет», — заверяла Шаврина.Однако в эфире программы выяснилось, что сын певицы употреблял запрещенные вещества всю жизнь с начала 1985 года, в чем признался во время следствия. Также Григорий страдал серьезными заболеваниями, среди которых даже гепатит С.
Сын Кадышевой заподозрен в употребленииСергей Соседов заявил, что судьбы двух народны артисток Надежды Кадышевой и Екатерины Шавриной действительно похожи. У обеих погибли сестры, их сыновья носят имя Григорий.
Григорий Шаврин (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Рассуждая на тему злого рока в судьбах женщин, эксперты студии обратили внимание на то, что и сын Надежды Кадышевой был замечен в употреблении веществ. Об этом рассказал бывший водитель народной артистки. По его словам, Гриша даже проходил лечение в психиатрической клинике после передозировки наркотиками.
Бывшая возлюбленная Григория Дарья Де Батс сообщила, что на протяжении десяти лет Григорией не пьет даже алкоголь. Однако она не исключила, что ранее мужчина мог злоупотреблять веществами.
«Это вызывает подозрения, так как при такой насыщенной жизни, ходить с водой, это странно».Читайте также:
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