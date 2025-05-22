Водитель Надежды Кадышевой заявил, что сын певицы дважды лежал в психбольнице

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Бывший водитель Надежды Кадышевой заявил, что единственный сын певицы Григорий Костюк дважды лечился в психиатрической клинике. Об этом он сообщил в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия 1».
«Помню, как под ручку ведут, он как будто инвалид. Рядом со мной садится: "Сань, привет". Потом две минуты проходит: "Привет, как дела, Сань?". Еще пять минут прошло, снова: "Ну чего, привет. Как дела?". Кукуха конкретно поехала», — пояснил мужчина.
По мнению экспертов, находящихся в зале, сын знаменитой певицы страдал наркозависимостью. В качестве доказательства они привели постоянную жажду Григория Костюка.
Примечательно, что Влад Топалов опроверг предположения о наркозависимости наследника Кадышевой.
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