Бывший футболист Евгений Алдонин поделился неожиданным признанием о жизни своей дочери

Фото: iStock/finwal
Отец Веры Алдониной, бывший футболист Евгений Алдонин, рассказал, что дочка, поступившая во ВГИК, теперь предпочитает проводить время в студенческой тусовке. Это стало причиной редких встреч с родными. Об этом пишет Экспресс газета.
После развода с певицей Юлией Началовой Евгений нашел счастье во втором браке, но всегда оставался опорой для своей старшей дочери. Когда не стало артистки, он продолжил поддерживать Веру, которая осталась жить с бабушкой и дедушкой. Однако формат их общения изменился: если раньше девушка часто гостила у Алдониных, то теперь такие встречи стали редкостью.
Поступив в мастерскую Александра Михайлова, звезды трагикомедии «Любовь и голуби», Вера полностью погрузилась в учебу. Отец отметил, что она не только увлечена учёбой, но и активно общается со сверстниками. Единственное, что беспокоит Евгения, это стремление дочери успеть всё и везде.
У Евгения Алдонина сложилось впечатление, что у его дочери Веры очень-очень сложный график, так как она практически с понедельника по субботу находится в постоянном рабочем режиме. Он отметил, что она, похоже, действительно нашла свое призвание, поскольку поступила с высшим баллом и учится без каких-либо нареканий.
Читайте также:
Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной
Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»
Фадеев раскрыл подробности отношений с Серябкиной
Поступив в мастерскую Александра Михайлова, звезды трагикомедии «Любовь и голуби», Вера полностью погрузилась в учебу. Отец отметил, что она не только увлечена учёбой, но и активно общается со сверстниками. Единственное, что беспокоит Евгения, это стремление дочери успеть всё и везде.
«Она с утра до вечера занята, вся в творчестве. Мне кажется, она именно там, где ей необходимо быть. Она вся поглощена учебой и опять же, мне кажется, что в ее случае надо ее даже притормаживать, чтобы она больше отдыхала, больше высыпалась», — отметил Евгений Алдонин.
У Евгения Алдонина сложилось впечатление, что у его дочери Веры очень-очень сложный график, так как она практически с понедельника по субботу находится в постоянном рабочем режиме. Он отметил, что она, похоже, действительно нашла свое призвание, поскольку поступила с высшим баллом и учится без каких-либо нареканий.
Читайте также:
Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной
Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»
Фадеев раскрыл подробности отношений с Серябкиной
Дарья Осипова