Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»

Дарья Златопольская (Фото: соцсети)
Дарья Златопольская, начинала свою карьеру на телевидении, казалась невзрачной среди ярких коллег. Сегодня она живет в роскошном доме на Рублевке, носит драгоценности стоимостью как хороший автомобиль и является супругой влиятельного человека.
Несмотря на то, что ее часто представляют как женщину, добившуюся успеха своими силами, стоит отметить, что ее старт был не таким уж скромным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Она училась во Франции и Америке, активно изучая иностранную литературу. После получения аттестата поступила в МГУ, параллельно работая в журнале и на телевидении.
Их сын Лев посещает одну из лучших школ столицы, увлекается рисованием, созданием мультиков и игрой на фортепиано. Родители стараются воспитать его в духе уважения к своим корням, отказываясь от зарубежного образования.
В ее коллекции драгоценностей есть серьги стоимостью по полтора десятка миллионов рублей. Несмотря на скромные высказывания о воспитании сына, жизнь семьи полна роскоши и привилегий.
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Мать — театровед, а отец — академикДарья Златопольская родилась в семье, где ценились культура и наука. Мать — театровед, а отец — академик Эрик Галимов. С самого детства Дарья посещала культурные мероприятия, что сформировало ее интерес к искусству и журналистике.
Она училась во Франции и Америке, активно изучая иностранную литературу. После получения аттестата поступила в МГУ, параллельно работая в журнале и на телевидении.
Карьера на телевиденииС начала 2000-х годов Дарья начала строить свою карьеру на телевидении. Она была ведущей утреннего шоу и проекта «Танцы со звездами». Резкий рост ее популярности связан с проектами «Белая студия» и «Синяя птица», последний из которых стал социальным проектом, помогающим талантливым детям.
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Разница в возрастеПервым супругом Дарьи стал бизнесмен Леонид Спиридонов. Пара прожила вместе почти десять лет, но детей у них не было. После тихого развода Дарья продолжила свою карьеру на канале «Россия 1» и вскоре вышла замуж за генерального директора канала Антона Златопольского. Разница в возрасте в одиннадцать лет не смущала их, и вскоре у пары родился сын Лев.
Отказываются от зарубежного воспитанияАнтон Златопольский — успешный руководитель, продюсер. Он обладатель множества наград. Несмотря на высокий статус, Антон остаётся скромным человеком.
Их сын Лев посещает одну из лучших школ столицы, увлекается рисованием, созданием мультиков и игрой на фортепиано. Родители стараются воспитать его в духе уважения к своим корням, отказываясь от зарубежного образования.
Роскошная жизньСейчас Дарья живет в шикарном доме на Рублевке, ранее принадлежавшем Роману Абрамовичу. Она окружена влиятельными соседями, включая министра обороны. К тому же это не единственная недвижимость семьи, ведь одно того строение в Троицком, принадлежащее Златопольским, площадью более двух с половиной тысяч квадратов.
В ее коллекции драгоценностей есть серьги стоимостью по полтора десятка миллионов рублей. Несмотря на скромные высказывания о воспитании сына, жизнь семьи полна роскоши и привилегий.
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