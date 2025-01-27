Фадеев раскрыл подробности отношений с Серябкиной

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Продюсер Максим Фадеев анонсировал обновленный состав популярной группы SEREBRO, в который вошли три новые певицы: KEIKO, AYA и DI, пишет «Пятый канал».
По словам шоумена, он решил отказаться от масштабного кастинга и искал таланты в узких музыкальных кругах, чтобы избежать нежелательных кандидатов.
Фадеев подчеркнул, что новые участницы должны обладать не только музыкальными способностями, но и умом.
Также стало известно, что Ольга Серябкина, экс-солистка SEREBRO, не будет писать тексты для нового состава группы. После окончания их контракта Фадеев прекратил общение с ней, хотя ранее они были близки.
Таким образом, группа SEREBRO готовится к новым свершениям с обновленным составом, поклонники ждут с нетерпением их будущие проекты.
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Фадеев подчеркнул, что новые участницы должны обладать не только музыкальными способностями, но и умом.
«Если бы мы объявили кастинг, пришли бы, в основной массе, чсвшницы и девушки с пониженной социальной ответственностью. Поэтому искали в узком кругу музыкантов», — отметил продюсер.
Также стало известно, что Ольга Серябкина, экс-солистка SEREBRO, не будет писать тексты для нового состава группы. После окончания их контракта Фадеев прекратил общение с ней, хотя ранее они были близки.
«Я ни с кем из экс-артистов не общаюсь. У этого есть много разных причин. Но при этом я отношусь к ним тепло», — добавил продюсер.
Таким образом, группа SEREBRO готовится к новым свершениям с обновленным составом, поклонники ждут с нетерпением их будущие проекты.
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Дарья Осипова