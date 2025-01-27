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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной

Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной

Ольга Серябкина (Фото: соцсети)

Ольга Серябкина (Фото: соцсети)

Один из телеканалов опубликовал информацию, что многие артистки зарабатывают на жизнь не только своим творчеством, но и другим способом, о котором предпочитают не говорить — эскортом.
В числе этих артисток оказалась и бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина — российская певица, автор песен и телеведущая, известная как участница группы SEREBRO. Группа дебютировала на «Евровидении-2007», заняв третье место с песней «Song#1». Serebro выиграла несколько премий, включая MTV Russia Music Awards и ZD Awards.



Дебютный альбом «ОпиумRoz» вышел в 2009 году, а второй альбом «Mama Lover» — в 2012 году. Серябкина активно писала тексты для хитов группы, таких как «Давай держаться за руки» и «Мало тебя».

Параллельно с работой в Serebro, она начала сольную карьеру и выпустила несколько успешных треков под именем Molly, включая «Fire» и «Если ты меня не любишь». В 2017 году Серябкина также выпустила книгу стихотворений «Тысяча М».

Фото: iStock/Nagaiets

30 тысяч долларов

В расследовании на РЕН-ТВ фигурируют имена так называемых «хищниц» шоу-бизнеса, Серябкина оказалась в их числе — стоимость её сопровождения составляет 30 тысяч долларов.

Карьерный путь Ольги и её коллег из SEREBRO привязан к сексуальным образам.

«Он лепил из нас сексуальных «террористок». Короткие юбки и откровенные фотосессии стали визитной карточкой трио, которое уже давно трудно назвать «девичьим», — отмечала Лена Темникова, вспоминая о работе с продюсером Фадеевым.

Несмотря на критику, саму Ольгу сложно застать за откровенными признаниями. Достаточно взглянуть в её Instagram*, заполненный провокационными снимками. Певица не стесняется появляться на публике в полупрозрачных нарядах, вызывая неоднозначную реакцию среди поклонников, которые считают, что 33-летняя Серябкина цепляется за образ нимфетки, не обладая идеальной фигурой.

Особняк стоимостью 299 миллионов

Супруг Серябкиной, Георгий Начкебия, подарил певице особняк стоимостью 299 миллионов рублей, расположенный в одном из элитных закрытых поселков в 20 километрах от Москвы. Площадь дома составляет около 550 квадратных метров.

В особняке имеются четыре спальни, камин, бассейн, зона СПА и другие элементы комфортной жизни. Дизайн интерьера выполнен в минималистическом стиле с использованием натуральных материалов, таких как паркетная доска и травертин. Мебель в доме представлена только от известных зарубежных брендов.

Фото: iStock/bastan

Романа с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым

Отношения между экс-участницами группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной и Еленой Темниковой, всегда были под пристальным вниманием общественности. На протяжении нескольких лет между ними существует конфликт, который стал особенно острым после того, как Темникова выразила свое разочарование в Серябкиной из-за ее предполагаемого романа с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.

Темникова не стеснялась в своих высказываниях, утверждая, что ей было стыдно за Серябкину и Фадеева, которые старались скрыть свои отношения.

«Мне стыдно, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу», — делилась она.

По ее словам, напряжение между ними возникло на фоне того, что долгое время все тщательно скрывалось, обрастая ложью.

Однако сама Серябкина решительно опровергла эти обвинения. В интервью изданию Super в 2019 году она заявила, что романтические отношения у нее были не с Фадеевым, а с самой Темниковой. (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Это абсолютная фантазия и выдумка», — подчеркивала она, добавляя, что подобные заявления Темниковой являются прямой клеветой.

Слова Серябкиной вызвали сомнения у другой экс-участницы SEREBRO, Марины Лизоркиной. Она выразила недоумение по поводу возможных отношений между Серябкиной и Темниковой, утверждая, что обе девушки всегда предпочитали мужчин.

Мать года

8 декабря 2023 года за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» Ольга Серябкина объявила, что больше не будет отвечать на вопросы о своем сыне, особенно касающиеся того, с кем он находится. Она подчеркнула, что это ее официальное заявление как «матери года».

Певица отметила, что ей часто задают этот вопрос на различных выступлениях и интервью, это стало для нее особенно неприятным.

«Почему я должна делиться информацией о том, с кем сейчас мой ребенок? Почему вы вообще интересуетесь этим? Это не ваше дело! Поэтому с сегодняшнего дня я больше не буду отвечать на этот вопрос. Официально заявляю: "Мать года!"» — заявила она.

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#интервью
#статьи
«Не смогла разогнуть спину»: Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Лера Кудрявцева объяснила, почему не может заниматься спортом
27 января 2025, 11:57

Лера Кудрявцева (Фото: соцсети)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что испытывает проблемы со здоровьем после занятий спортом.
По ее словам, ранее она всегда покупала абонемент в спортзал, отправлялась туда с энтузиазмом, но каждый раз это заканчивалось проблемами со здоровьем.

«Один раз записалась на аквааэробику, так усердно занималась и решила, что готова ногу на шпагат растянуть. В итоге ногу свело судорогой, и меня вытаскивали 3 инструктора. На следующий год пошла на железки, говорю инструктору, мол, давайте аккуратно начнем, плавно, итог — вышла оттуда буквой Г, спина не могла разогнуться», — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что так было не всегда, и сдаваться пока она не собирается.

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«Роман всплыл случайно»: Барак Обама изменяет жене с Дженнифер Энистон? Слухи об их связи и кризис в семье экс-президента США
27 января 2025, 11:41

Бывший президент США Барак Обама (фото: социальные сети)

В зарубежных СМИ активно обсуждают слухи о возможном расставании 44-го президента США Барака Обамы с супругой Мишель Обамой. Таблоиды гласят, что экс-президент якобы начал отношения с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Кризис в семье Обамы


Барак и Мишель Обама всегда считались образцом крепкой и счастливой семьи. Супруги женаты с 1992 года и воспитывают двух дочерей. Однако в последнее время общественность заметила тревожные знаки возможного кризиса в их отношениях.

Например, Мишель Обама пропустила несколько крупных событий для американских политиков, включая похороны 39-ого президента США Джимми Картера и инаугурацию Дональда Трампа, которая состоялась 20 января.

Барак Обама и Мишель Обама (фото: социальные сети)

Новый роман Барака Обамы


На фоне слухов о разладе в семье политика, пользователи социальных сетей начали обсуждать отношения Барака Обамы с Дженнифер Энистон. В сети появилось сообщение, якобы принадлежащее другу актрисы, который утверждает, что Энистон и экс-президент состоят в отношениях.

«На вечеринке у друзей Дженнифер роман всплыл случайно — сама Дженнифер призналась в этом. Они сидели с экстрасенсом, что звучит сюрреалистично, но среди ее ближайших друзей это точно не секрет», — говорится в сообщении.

Несмотря на бурные обсуждения, ни Обама, ни сама Энистон пока не прокомментировали слухи. Представитель актрисы уже заявил, что она никак не связана с бывшим президентом США. Барак Обама также не делал никаких заявлений о своем браке.

Личная жизнь Дженнифер Энистон


Ранее актриса пережила два громких развода: с Брэдом Питтом, который ушел к Анджелине Джоли, и с Джастином Теру, с которым брак также не сложился.

Актриса Дженнифер Энистон (фото: социальные сети)


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#политика
#президент
#семьи
#брак
#супруги
#кризис
#актриса
#отношения
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Найдено подтверждение смерти блогера Лены Миро
27 января 2025, 11:40

Лена Миро (Фото: соцсети)

Известная блогер Лена Миро (Елена Мироненко) умерла в апреле 2024 года. Baza опубликовала подтверждение её смерти.
Слухи о смерти Лены Миро появились еще весной 2024 года. Многие знакомые писали, что девушка перестала выходить на связь. Сначала многие решили, что девушка просто не в настроении, но, как оказалось, девушка умерла.

Предполагалось, что блогерша разбилась на машине и впала в кому. Однако тогда далеко не все поверили в ее смерть и считали, что Миро могла всех обмануть, инсценировав собственную смерть.

Однако Baza смогла найти доказательства смерти блогера. Издание нашло документы о том, что 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко, причина — «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».

Девушка стала популярной в LiveJournal. Она писала о звездах в резкой манере и с сарказмом.

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Квартира на Китай-городе и жена-агент: как живет номинированный на «Оскар» Юра Борисов и за что его невзлюбили коллеги
27 января 2025, 11:36

Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Юрий Борисов — талантливый актёр театра и кино, который сыграл множество запоминающихся ролей в российском кинематографе. В 2024 году артист снялся в комедийно-драматическом фильме «Анора», став первым представителем отечественного кинематографа, удостоенным номинации на премию «Оскар».
О том, как живет артист и почему многие не обрадовались его успехам, читайте в материале «Радио 1».

Родом из Реутова


Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Будущий актер родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. В юности Юрий увлекался бальными танцами, но со временем это увлечение отошло на второй план, и он начал выступать на сцене школьного театра. По завершении школьного обучения Борисов решил стать актёром и с первого раза стал студентом театрального училища имени М. С. Щепкина. В 2013 году артист завершил обучение в учебном заведении и был принят в актёрскую труппу театра «Сатирикон». Однако в 2014 году, после того как он добился успеха в кинематографе, Юрий покинул театр.

Еще в студенческие годы актер влюбился в одногруппницу Анну Шевчук. Юрий Борисов долго ухаживал за ней, и после того как они оба окончили актёрский факультет, в 2014 году они сыграли свадьбу. В то время молодая семья жила в коммунальной квартире. После рождения детей, Марфы (ей сейчас 9 лет) и Акулины (ей 7 лет), родители Юры подарили им квартиру в районе метро «Китай-город». В интервью Борисов делился с журналистами своей целью — накопить средства, чтобы приобрести жильё для родителей. Он планирует приобрести два дома в Московской области: один — для своей семьи, другой — для родителей.

Жена — агент актера


Анна Шевчук и Юрий Борисов (Фото: соцсети)

После того как Анна Шевчук стала матерью, она оставила работу в театре и заняла должность директора, агента и главного помощника своего супруга. В результате у неё появилось больше времени для того, чтобы заниматься воспитанием дочерей. В этой семье никогда не было нянь — Юра и Анна придерживаются мнения, что воспитанием детей должны заниматься исключительно родители, иногда им помогают родители Юрия.

Номинация на «Оскар»


Юрий Борисов (Фото: соцсети)

В начале 2025 года стало известно, что актёр Александр Борисов был выдвинут на премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Анора» режиссёра Шона Бэйкера. Советские и российские фильмы неоднократно удостаивались этой премии, однако наши актёры не получали награды в актёрских категориях. Юрий Борисов — первый российский актёр, который был номинирован на престижную кинонаграду.

В борьбе за премию Юрию Борисову предстоит соперничать с такими талантливыми актёрами, как Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь со 2 по 3 марта 2025 года.

Украина против


После того как Борисов был выдвинут на премию «Оскар», на Украине стали собирать подписи под петицией с требованием отменить её кандидатуру. Автором одной из них стал украинский режиссер Олесь Санин. В петиции он призвал Американскую академию кинематографических искусств и наук отозвать номинацию российского актера.

«Пока Украина истекает кровью, мировое киносообщество рассматривает возможность награждения российского актера одной из самых престижных наград в мире. Юрий Борисов был номинирован на премию "Оскар", что в нынешних обстоятельствах не только неприемлемо с моральной точки зрения, но и является одобрением культуры страны-агрессора на мировой арене», — аргументировал петицию Олесь Санин.

Кто еще не поддержал актера


Юрий Борисов (Фото: соцсети)

В России тоже нашлись люди, которые были не сильно рады номинации Юрия Борисова на «Оскар». Пётр Лидов-Петровский, советник медиагруппы «Россия сегодня», считает, что Борисову лучше не ездить на церемонию.

«Учитывая, что это премия американской киноакадемии, возможно, ему на церемонию ехать не стоит. У нас все-таки с США отношения, мягко говоря, так себе. Хоть Трамп и заявил, что он русский народ очень любит», — поделился Петр в эфире радио Sputnik.
Нашлись завистники Борисова и среди актеров. Артист Никита Кологривый иронично прокомментировал новость о номинации, разместив в своём аккаунте в социальной сети Instagram* мем, на котором он сам, а также актёры Александр Петров и Андрей Борисов. На изображении рядом с фото Борисова написано «Я не достоин Оскара», рядом с фото Петрова — «Я достоин Оскара», а рядом с фото Кологривого — «Оскар не достоин меня».

Несмотря на недоброжелателей Юрия Борисова, фанаты актера с нетерпением дожидаются момента, когда станет известно, кто же станет обладателем премии «Оскар», и держат кулачки за актера.


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«Нет и следа»: Брухунова пережила «апокалипсис» на Мальдивах
Брухунова пережила на Мальдивах тропический ливень
27 января 2025, 11:14

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Тропический ливень на Мальдивах пережила молодая супруга сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Об этом она рассказала в социальных сетях.
«Многих вчера напугал тропический ливень. Но те, кто хотя бы однажды отдыхал на островах, прекрасно знает, что это как быстро начинается, так быстро и заканчивается. Сегодня уже замечательная погода — светит солнце, очень приятный обдувающий ветерок. Нет и следа от вчерашнего апокалипсиса», — пояснила Брухунова.

Накануне 35-летняя женщина опубликовала в соцсети фотографию в купальнике. Пользователи незамедлительно оценили фигуру Брухуновой.

Перед этим стало известно, кого попыталась соблазнить Татьяна Брухунова.

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«Вынужденная мера»: Онкобольной Отар Кушанашвили тайно женился на матери своего сына
Онкобольной Отар Кушанашвили тайно женился на женщине после 20 лет отношений
27 января 2025, 11:13

Отар Кушанашвили (Фото: соцсети)

Известный шоумен 54-летний Отар Кушанашвили тайно женился на женщине после 20 лет отношений, но, как оказалось, брак стал вынужденной мерой.
Кушанашвили был несколько раз женат и имел много романов. У него есть девять детей от разных женщин. Однако последние 20 лет Отар живет с бизнесвумен и певицей Ольгой Фроловой. У пары есть 15-летний сын Даниил. А летом прошлого года шоумен узнал, что у него онкология.

Теперь же стало известно, что после новостей о болезни Отар нарушил свое обещание больше никогда не жениться и сделал предложение своей спутнице, однако оказалось, что подобный шаг стал лишь вынужденной мерой.

«Дело в том, что в больнице его могут посещать только первые родственники. Поэтому я не могу сказать, что это вызвало у него огромный восторг и радость», — рассказала Фролова.

Большого торжества не было. Пара отправилась в ЗАГС прямо из больницы. После росписи состоялся ужин. При этом Отар из-за болезни придерживается ограничений в питании и полностью отказался от спиртного.

20 июня 2024 года Кушанашвили сообщил, что проходит лечение от онкологического заболевания. Оказалось, что у шоумена врачи нашли четвертую стадию рака сигмовидной кишки и метастазы в печени. В октябре его прооперировали. Сейчас он лечится в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Ему еще предстоит три сеанса химиотерапии. Фролова круглосуточно поддерживает супруга и верит в его полное выздоровление.

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Жена хоккеиста Сергея Плотникова показала семейную идиллию после слухов о его романе с Анной Седоковой

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«Вы красивая, но спеть нужно было лучше»: Александр Розенбаум сделал Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда»
Александр Розенбаум сделал Анну Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда»
27 января 2025, 10:13

Александр Розенбаум (Фото: кадр из передачи «Три аккорда»)

Александр Розенбаум сделал Анну Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда». Российский певец поставил поп-звезде низкую оценку — даму.
Анна исполнила композицию «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» группы «Белый орел». Седокова пела с надрывом, а в конце номера она села на ступени и исполнила последнюю строку композиции с горестным вздохом.

Стоит отметить, что подобное исполнение не впечатлило судей, однако трое из них поставили Анне королей. А Александр Розенбаум оценил номер еще ниже — дамой.

«Вы красивая. Почему ж, можно быть красивой. Но спеть нужно было, конечно, лучше», — пояснил народный артист России.

В результате, Седокова оказалась на последнем месте.

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Фадеев раскрыл подробности отношений с Серябкиной
27 января 2025, 09:48

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Продюсер Максим Фадеев анонсировал обновленный состав популярной группы SEREBRO, в который вошли три новые певицы: KEIKO, AYA и DI, пишет «Пятый канал».
По словам шоумена, он решил отказаться от масштабного кастинга и искал таланты в узких музыкальных кругах, чтобы избежать нежелательных кандидатов.

Фадеев подчеркнул, что новые участницы должны обладать не только музыкальными способностями, но и умом.

«Если бы мы объявили кастинг, пришли бы, в основной массе, чсвшницы и девушки с пониженной социальной ответственностью. Поэтому искали в узком кругу музыкантов», — отметил продюсер.

Также стало известно, что Ольга Серябкина, экс-солистка SEREBRO, не будет писать тексты для нового состава группы. После окончания их контракта Фадеев прекратил общение с ней, хотя ранее они были близки.

«Я ни с кем из экс-артистов не общаюсь. У этого есть много разных причин. Но при этом я отношусь к ним тепло», — добавил продюсер.

Таким образом, группа SEREBRO готовится к новым свершениям с обновленным составом, поклонники ждут с нетерпением их будущие проекты.

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Жена хоккеиста Сергея Плотникова показала семейную идиллию после слухов о его романе с Анной Седоковой
Жена хоккеиста Плотникова показала идиллию после слухов о его романе с Седоковой
27 января 2025, 08:41

Сергей и Мария Плотниковы (Фото: соцсети)

В последнее время в интернете появляется все больше слухов о тайных романах певицы Анны Седоковой со спортсменами. Ей даже приписали связь с 34-летним хоккеистом Сергеем Плотниковым. Несмотря на это, спортсмен и его жена Мария не давали комментариев по поводу этих сплетен. А недавно Мария показала в своем блоге семейную идиллию, дав понять, что у нее с супругом все хорошо.
Примечательно, что еще некоторое время назад пользователи сети интересовались на странице Плотников, как там поживает Седокова и зачем он связался с ней.

За последнее время также появилось множество слухов об отношениях певицы со скандально известным футболистом Александром Кокориным, но никаких доказательств этого романа нет.

Сама Седокова сейчас не дает интервью и комментариев по поводу случившегося.

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#актриса
#интервью
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