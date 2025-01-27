Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной

Ольга Серябкина (Фото: соцсети)
Один из телеканалов опубликовал информацию, что многие артистки зарабатывают на жизнь не только своим творчеством, но и другим способом, о котором предпочитают не говорить — эскортом.
В числе этих артисток оказалась и бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Дебютный альбом «ОпиумRoz» вышел в 2009 году, а второй альбом «Mama Lover» — в 2012 году. Серябкина активно писала тексты для хитов группы, таких как «Давай держаться за руки» и «Мало тебя».
Параллельно с работой в Serebro, она начала сольную карьеру и выпустила несколько успешных треков под именем Molly, включая «Fire» и «Если ты меня не любишь». В 2017 году Серябкина также выпустила книгу стихотворений «Тысяча М».
Карьерный путь Ольги и её коллег из SEREBRO привязан к сексуальным образам.
Несмотря на критику, саму Ольгу сложно застать за откровенными признаниями. Достаточно взглянуть в её Instagram*, заполненный провокационными снимками. Певица не стесняется появляться на публике в полупрозрачных нарядах, вызывая неоднозначную реакцию среди поклонников, которые считают, что 33-летняя Серябкина цепляется за образ нимфетки, не обладая идеальной фигурой.
В особняке имеются четыре спальни, камин, бассейн, зона СПА и другие элементы комфортной жизни. Дизайн интерьера выполнен в минималистическом стиле с использованием натуральных материалов, таких как паркетная доска и травертин. Мебель в доме представлена только от известных зарубежных брендов.
Темникова не стеснялась в своих высказываниях, утверждая, что ей было стыдно за Серябкину и Фадеева, которые старались скрыть свои отношения.
По ее словам, напряжение между ними возникло на фоне того, что долгое время все тщательно скрывалось, обрастая ложью.
Однако сама Серябкина решительно опровергла эти обвинения. В интервью изданию Super в 2019 году она заявила, что романтические отношения у нее были не с Фадеевым, а с самой Темниковой. (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).
Слова Серябкиной вызвали сомнения у другой экс-участницы SEREBRO, Марины Лизоркиной. Она выразила недоумение по поводу возможных отношений между Серябкиной и Темниковой, утверждая, что обе девушки всегда предпочитали мужчин.
Певица отметила, что ей часто задают этот вопрос на различных выступлениях и интервью, это стало для нее особенно неприятным.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга СерябкинаОльга Серябкина — российская певица, автор песен и телеведущая, известная как участница группы SEREBRO. Группа дебютировала на «Евровидении-2007», заняв третье место с песней «Song#1». Serebro выиграла несколько премий, включая MTV Russia Music Awards и ZD Awards.
Дебютный альбом «ОпиумRoz» вышел в 2009 году, а второй альбом «Mama Lover» — в 2012 году. Серябкина активно писала тексты для хитов группы, таких как «Давай держаться за руки» и «Мало тебя».
Параллельно с работой в Serebro, она начала сольную карьеру и выпустила несколько успешных треков под именем Molly, включая «Fire» и «Если ты меня не любишь». В 2017 году Серябкина также выпустила книгу стихотворений «Тысяча М».
Фото: iStock/Nagaiets
30 тысяч долларовВ расследовании на РЕН-ТВ фигурируют имена так называемых «хищниц» шоу-бизнеса, Серябкина оказалась в их числе — стоимость её сопровождения составляет 30 тысяч долларов.
Карьерный путь Ольги и её коллег из SEREBRO привязан к сексуальным образам.
«Он лепил из нас сексуальных «террористок». Короткие юбки и откровенные фотосессии стали визитной карточкой трио, которое уже давно трудно назвать «девичьим», — отмечала Лена Темникова, вспоминая о работе с продюсером Фадеевым.
Несмотря на критику, саму Ольгу сложно застать за откровенными признаниями. Достаточно взглянуть в её Instagram*, заполненный провокационными снимками. Певица не стесняется появляться на публике в полупрозрачных нарядах, вызывая неоднозначную реакцию среди поклонников, которые считают, что 33-летняя Серябкина цепляется за образ нимфетки, не обладая идеальной фигурой.
Особняк стоимостью 299 миллионовСупруг Серябкиной, Георгий Начкебия, подарил певице особняк стоимостью 299 миллионов рублей, расположенный в одном из элитных закрытых поселков в 20 километрах от Москвы. Площадь дома составляет около 550 квадратных метров.
В особняке имеются четыре спальни, камин, бассейн, зона СПА и другие элементы комфортной жизни. Дизайн интерьера выполнен в минималистическом стиле с использованием натуральных материалов, таких как паркетная доска и травертин. Мебель в доме представлена только от известных зарубежных брендов.
Фото: iStock/bastan
Романа с музыкальным продюсером Максимом ФадеевымОтношения между экс-участницами группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной и Еленой Темниковой, всегда были под пристальным вниманием общественности. На протяжении нескольких лет между ними существует конфликт, который стал особенно острым после того, как Темникова выразила свое разочарование в Серябкиной из-за ее предполагаемого романа с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.
Темникова не стеснялась в своих высказываниях, утверждая, что ей было стыдно за Серябкину и Фадеева, которые старались скрыть свои отношения.
«Мне стыдно, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу», — делилась она.
По ее словам, напряжение между ними возникло на фоне того, что долгое время все тщательно скрывалось, обрастая ложью.
Однако сама Серябкина решительно опровергла эти обвинения. В интервью изданию Super в 2019 году она заявила, что романтические отношения у нее были не с Фадеевым, а с самой Темниковой. (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).
«Это абсолютная фантазия и выдумка», — подчеркивала она, добавляя, что подобные заявления Темниковой являются прямой клеветой.
Слова Серябкиной вызвали сомнения у другой экс-участницы SEREBRO, Марины Лизоркиной. Она выразила недоумение по поводу возможных отношений между Серябкиной и Темниковой, утверждая, что обе девушки всегда предпочитали мужчин.
Мать года8 декабря 2023 года за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» Ольга Серябкина объявила, что больше не будет отвечать на вопросы о своем сыне, особенно касающиеся того, с кем он находится. Она подчеркнула, что это ее официальное заявление как «матери года».
Певица отметила, что ей часто задают этот вопрос на различных выступлениях и интервью, это стало для нее особенно неприятным.
«Почему я должна делиться информацией о том, с кем сейчас мой ребенок? Почему вы вообще интересуетесь этим? Это не ваше дело! Поэтому с сегодняшнего дня я больше не буду отвечать на этот вопрос. Официально заявляю: "Мать года!"» — заявила она.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Осипова