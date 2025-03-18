Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в центре Москвы квартиру стоимостью 45 млн рублей

Ровшан Аскеров* (фото: Instagram** @roa72)
Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в России огромную квартиру стоимостью 45 миллионов рублей. Формально ему принадлежит лишь половина недвижимости, однако вместе с женой-миллиардершей он пошёл на хитрость, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что покинувший страну после начала СВО экс-игрок элитарного казино оставил квартиру площадью 67 квадратных метров на Ленинградском проспекте в Москве. Однако прямо за стенкой находится другая квартира, уже находящаяся в собственности его жены – бизнесвумен Юлии Галуевой. Предварительно сообщается, что супруги могли объединить их в одну, добившись таким образом повышения стоимости до 45 миллионов рублей.
Также у Аксерова* в России остался налоговой счёт. Такой же имеется и на Украине. Однако бизнеса на них не оформлено. Как сообщал сам предприниматель, во время проживания в России он зарабатывал организацией корпоративных версий игры «Что? Где? Когда?». При этом не исключено, что плата за них поступала либо наличными, либо через подставные компании, чтобы избежать выплаты налогов ФНС России.
В настоящее время Аксеров* с женой и двумя сыновьями проживает в Баку.
В недавнем интервью журналисту Юрию Дудю* бизнесмен заявил, что положительно относится к украинским ракетным ударам по Белгороду. Он подчеркнул, что ему совсем не жаль русских детей, погибающих под обстрелами ВСУ.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**запрещён в РФ
Также у Аксерова* в России остался налоговой счёт. Такой же имеется и на Украине. Однако бизнеса на них не оформлено. Как сообщал сам предприниматель, во время проживания в России он зарабатывал организацией корпоративных версий игры «Что? Где? Когда?». При этом не исключено, что плата за них поступала либо наличными, либо через подставные компании, чтобы избежать выплаты налогов ФНС России.
В настоящее время Аксеров* с женой и двумя сыновьями проживает в Баку.
В недавнем интервью журналисту Юрию Дудю* бизнесмен заявил, что положительно относится к украинским ракетным ударам по Белгороду. Он подчеркнул, что ему совсем не жаль русских детей, погибающих под обстрелами ВСУ.
Читайте также:
Ровшан Аскеров* заявил, что ему не жаль российских детей из-за обстрелов ВСУ
Звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова* объявили в розыск
Экс-игрок «Что? Где? Когда?» иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей
*признаны Минюстом РФ иноагентами
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова