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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в центре Москвы квартиру стоимостью 45 млн рублей

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в центре Москвы квартиру стоимостью 45 млн рублей

Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* оставил в Москве квартиру за 45 млн руб
Ровшан Аскеров* (фото: Instagram** @roa72)

Ровшан Аскеров* (фото: Instagram** @roa72)

Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в России огромную квартиру стоимостью 45 миллионов рублей. Формально ему принадлежит лишь половина недвижимости, однако вместе с женой-миллиардершей он пошёл на хитрость, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что покинувший страну после начала СВО экс-игрок элитарного казино оставил квартиру площадью 67 квадратных метров на Ленинградском проспекте в Москве. Однако прямо за стенкой находится другая квартира, уже находящаяся в собственности его жены – бизнесвумен Юлии Галуевой. Предварительно сообщается, что супруги могли объединить их в одну, добившись таким образом повышения стоимости до 45 миллионов рублей.

Также у Аксерова* в России остался налоговой счёт. Такой же имеется и на Украине. Однако бизнеса на них не оформлено. Как сообщал сам предприниматель, во время проживания в России он зарабатывал организацией корпоративных версий игры «Что? Где? Когда?». При этом не исключено, что плата за них поступала либо наличными, либо через подставные компании, чтобы избежать выплаты налогов ФНС России.

В настоящее время Аксеров* с женой и двумя сыновьями проживает в Баку.

В недавнем интервью журналисту Юрию Дудю* бизнесмен заявил, что положительно относится к украинским ракетным ударам по Белгороду. Он подчеркнул, что ему совсем не жаль русских детей, погибающих под обстрелами ВСУ.

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Звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова* объявили в розыск

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«Тупо благодать»: Марк Эйдельштейн встретился с учениками родной гимназии
Марк Эйдельштейн провёл встречу с учениками родной гимназии в Нижнем Новгороде
18 марта 2025, 12:57

Марк Эйдельштейн (фото: Instagram* @mark.eydel)

Актёр Марк Эйдельштейн, сыгравший главную роль в оскароносном фильме «Анора», провёл встречу с учениками родной гимназии в Нижнем Новгороде.
Во время беседы со школьниками артист рассказал о том, как важно изучать иностранные языки. Он отметил, что именно хорошее знание английского языка придало ему уверенности в Голливуде.

Гимназисты задали артисту множество вопросов, в том числе о том, какие ощущения он испытал на церемонии вручения «Оскара».

«Благодать, тупо благодать», – ответил Эйдельштейн.
Марк пришёл в родную гимназию не с пустыми руками. Актёр принёс два подарочных пакета и ананас.

Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера выиграл пять премий «Оскар» при номинации в шести категориях – за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. В результате картина побила рекорд премии.

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*запрещён в РФ
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Егор Крид блеснул литературной эрудицией, вспоминая произведения за авторством Евгения Онегина
Егор Крид назвал Евгения Онегина «хорошим писателем»
18 марта 2025, 12:44

Марк Эйдельштейн (фото: Instagram* @mark.eydel)

Известный российский рэп-исполнитель и автор песен Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин - прим. ред.) попался на жёсткий розыгрыш, показавший нетвёрдое знание им школьной программы по литературе. Певец пытался вспомнить произведения, которые написал... Евгений Онегин.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Алёна, Блин!». Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента, рэпер закрывает глаза и сосредоточенно пытается вспоминать, потому что эти имя и фамилию он явно где-то слышал.

«Это яма, брат. Похоже, мы в кювете», — комментируют происходящее собеседники Крида, сочувственно переглядываясь.

Затем один из них спрашивает певца, слышал ли он об Онегине и хороший ли тот писатель.

«Конечно, слышал. Да, очень хороший», — уверенно заявляет Егор.

Потом он делает смелое предположение, что тот, о ком его спросили, некто очень известный, с чем интервьюеры безоговорочно соглашаются.




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#рэп
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Певица Алекса объяснила объявление о разводе с мужем взломом аккаунта
18 марта 2025, 12:43

Александра Чвикова/Алекса (Фото: Инстаграм* @aleksa___official)

В минувшие выходные певица Александра Чвикова, более известная под творческим псевдонимом Алекса, написала в личном блоге о разводе с мужем, 30-летним фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Затем 36-летняя артистка удалили пост и заявила, что её аккаунт был взломан.
Пользователи Сети сразу же усомнились в правдивости этой истории. Они резонно предположили, что если бы хакеры добрались до страницы Алексы, они бы не стали мусолить тему её семейных отношений, а просто выложили бы в открытый доступ её личные данные или слили в интернет интимные фото.

«"Покачать подписчиков на эмоциональных качелях — это дело святое", "Мошенники взломали аккаунт, чтобы напомнить миру об Алексе. Коварные!", "Обман с разводом — просто цирк", «Какой интересный взлом!» — посыпались ехидные и язвительные комментарии.

Певица никак не отреагировала на волну негатива и недоверия со стороны пользователей. Вместо этого она опубликовала серию фотографий совместного с мужем и дочкой отдыха в развлекательном центре. Идиллические кадры отдыха с семьёй должны подтвердить, что у них с Вячеславом всё в порядке, в чём, кажется, и так все были уверены.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Квартиру Софии Ротару в центре Москвы не могут продать: эксперт по недвижимости объяснила почему
Квартиру Софии Ротару за 70 млн руб не могут продать из-за устаревшего ремонта
18 марта 2025, 12:09

София Ротару (фото: sofiarotaru.com)

Покинувшая Россию София Ротару так и не смогла продать элитную недвижимость в центре Москвы. Эксперт Наталья Перескокова в эфире программы «ЧП. Расследование» на НТВ объяснила, почему на квартиру стоимостью 70 миллионов рублей не нашлось покупателя.
Трёхкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра в Пресненском районе столицы в 1990-х певица получила в подарок от мэра города Юрия Лужкова. В 2022 году Ротару покинула Россию, а осенью 2024 выставила жильё на продажу. Оно было оценено в 70 миллионов рублей, однако из-за отсутствия спроса стоимость была снижена до 65 миллионов. Правда и это не помогло привлечь покупателей, поэтому в итоге квартира была снята с продажи.

Эксперт по недвижимости Перескокова отметила, что стоимость жилья была сильно завышена, поскольку там «устаревшие» планировка и ремонт. Кроме того, за квартирой закрепилась не лучшая репутация из-за «токсичного шлейфа» певицы.

«Квартира Ротару, к сожалению, устаревшая. Ремонт морально устаревший, ну и всё достаточно просто старое. За Софией Ротару тянется токсичный шлейф, и поэтому в России певица потеряла свою популярность, потеряла любовь. И, возможно, именно эти факторы влияют на то, что потенциальный покупатель не рассматривает её квартиру для приобретения, – подчеркнула Наталья.
При этом отметим, что в объявлении на риэлторском сайте был сделан акцент на «уникальности квартиры», поскольку она «принадлежит очень известному артисту». Однако не уточнялось, кому именно.

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Измены с обеих сторон: Шокирующая правда о браке Ягудина и Тотьмяниной
18 марта 2025, 11:24

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина (Фото: РИА Новости/Артур Лебедев)

Отношения Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной — это история, которая длится уже 15 лет, но не всегда была гладкой. Влюбленные то расставались, то вновь воссоединялись, создавая вокруг себя ореол загадки и интриг.
Лишь в 2016 году, после рождения двух дочерей — Елизаветы и Мишель, они решили узаконить свои отношения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Слухи и измены

Вокруг пары всегда ходили слухи о неверности. Алексей Ягудин неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с изменами. Его связывали с партнершей по проекту «Ледниковый период» Сашей Савельевой, а также с певицей Викторией Дайнеко.

Эти слухи подогревали интерес общественности к их личной жизни и ставили под сомнение искренность чувств.

Неверность с обеих сторон

Интересно, что сам Ягудин не считает себя изменщиком. В его версии событий есть место для неожиданного поворота: оказывается, и Татьяна Тотьмянина имела свои «прыжки в сторону». Алексей признался, что его жена несколько раз искала «новую любовь», что ставит под сомнение традиционные представления о верности в отношениях.

Любовь или комфорт?

Алексей Ягудин откровенно говорит, что не верит в любовь в классическом понимании. Он ориентируется на собственный комфорт и признается, что рядом с Татьяной ему удобно.

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#шоу
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