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Бывший муж Анастасии Волочковой попал в реанимацию

Mash: бизнесмен Вдовин попал в реанимацию с сердечным приступом в Москве
Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшего мужа балерины Анастасии Волочковой, предпринимателя Игоря Вдовина, госпитализировали с сердечным приступом в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на неназванный источник.



По его информации, бизнесмен оказался в больнице в тяжелом состоянии — с острой фибрилляцией предсердий. Из-за нарушения сердечного ритма его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

На следующий день самочувствие Вдовина улучшилось, и его разместили в обычной палате. При этом состояние предпринимателя до сих пор оценивается как тяжелое, и он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Его представители эти сообщения не комментировали.

Балерина и бизнесмен расписались в 2007-м, а через два года расстались. В этом браке родилась дочь Ариадна — до 14 лет она жила с матерью, а затем переехала к отцу и его новой жене, телеведущей Елене Николаевой.

Лидия Пономарева

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