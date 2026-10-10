Бывший муж Анастасии Волочковой попал в реанимацию
Бывшего мужа балерины Анастасии Волочковой, предпринимателя Игоря Вдовина, госпитализировали с сердечным приступом в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на неназванный источник.
По его информации, бизнесмен оказался в больнице в тяжелом состоянии — с острой фибрилляцией предсердий. Из-за нарушения сердечного ритма его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.
На следующий день самочувствие Вдовина улучшилось, и его разместили в обычной палате. При этом состояние предпринимателя до сих пор оценивается как тяжелое, и он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Его представители эти сообщения не комментировали.
Балерина и бизнесмен расписались в 2007-м, а через два года расстались. В этом браке родилась дочь Ариадна — до 14 лет она жила с матерью, а затем переехала к отцу и его новой жене, телеведущей Елене Николаевой.
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