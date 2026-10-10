Бывший муж Анастасии Волочковой попал в реанимацию

10 октября 2026, 12:56

Mash: бизнесмен Вдовин попал в реанимацию с сердечным приступом в Москве

Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшего мужа балерины Анастасии Волочковой, предпринимателя Игоря Вдовина, госпитализировали с сердечным приступом в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на неназванный источник.