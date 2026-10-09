«Ни кольца, ни клятв напоказ»: Дмитрий Колдун трогательно поздравил жену с 25-летием отношений

09 октября 2026, 23:06

Дмитрий Колдун раскрыл секрет крепкого брака с Викторией Хамицкой

Дмитрий Колдун с женой (Фото: Instagram* / @koldunmedia)

Дмитрий Колдун поделился редкими архивными фотографиями с супругой Викторией Хамицкой и посвятил ей трогательное послание. Повод оказался особенным: пара отметила 25 лет с момента начала романтических отношений. Выпускник «Фабрики звёзд» показал поклонникам, какими они были в самом начале своего совместного пути — ещё в начале нулевых.





Артист решил вспомнить историю их любви без громких слов и пафосных признаний. Вместо пышных признаний в чувствах он опубликовал снимки из прошлого и лаконично описал, с чего всё начиналось.





«Ни обручального кольца. Ни громких признаний и клятв напоказ. Просто провожал девятиклассницу 25 лет тому домой как-то раз. 08.10.2001», — написал Колдун.