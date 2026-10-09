«Ни кольца, ни клятв напоказ»: Дмитрий Колдун трогательно поздравил жену с 25-летием отношений
Дмитрий Колдун раскрыл секрет крепкого брака с Викторией Хамицкой
Дмитрий Колдун поделился редкими архивными фотографиями с супругой Викторией Хамицкой и посвятил ей трогательное послание. Повод оказался особенным: пара отметила 25 лет с момента начала романтических отношений. Выпускник «Фабрики звёзд» показал поклонникам, какими они были в самом начале своего совместного пути — ещё в начале нулевых.
Артист решил вспомнить историю их любви без громких слов и пафосных признаний. Вместо пышных признаний в чувствах он опубликовал снимки из прошлого и лаконично описал, с чего всё начиналось.
«Ни обручального кольца. Ни громких признаний и клятв напоказ. Просто провожал девятиклассницу 25 лет тому домой как-то раз. 08.10.2001», — написал Колдун.За этой простой фразой скрывается целая история отношений, которые начались задолго до популярности певца. Спустя четверть века Дмитрий и Виктория по-прежнему вместе, а артист решил отметить важную дату, вернувшись к воспоминаниям о первых шагах их пары.
Ранее Колдун также объяснял, почему не стремится непременно занять первое место в карьере. Певец признавался, что ему очень нравится профессия артиста, однако постоянно оставаться лидером в этой сфере невозможно. Судя по его словам и трогательному обращению к жене, в жизни Дмитрия есть ценности, которые не измеряются профессиональными победами.