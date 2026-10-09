«Волнительно как»: Дима Масленников показал реакцию на свадебный образ Клавы Коки
Дима Масленников не смог скрыть волнения, увидев Клаву Коку в свадебном платье
Дима Масленников поделился трогательными эмоциями от встречи с Клавой Кокой в свадебном платье. Молодожёны опубликовали влог с торжества, в котором показали закулисье праздника и моменты, оставшиеся за кадром. Особое внимание зрителей привлекла реакция жениха, который явно переживал перед встречей с возлюбленной в образе невесты.
Увидев Клаву в свадебном наряде, Дмитрий не стал скрывать своих чувств. Блогер признался, что давно не испытывал такого сильного волнения.
«Волнительно как. Слушайте, давненько так не волновался», — поделился Масленников.Впрочем, впервые оценить свадебный образ избранницы Дмитрий смог ещё до самой церемонии. Накануне торжества пара устроила праздничную фотосессию, во время которой жених уже увидел Клаву в наряде невесты. Но, судя по его словам, даже этот момент не избавил его от переживаний в день свадьбы.
При этом собственный свадебный образ Масленникова ранее стал предметом жарких споров в соцсетях. На церемонию блогер пришёл в белом костюме и туфлях, однако некоторые пользователи раскритиковали крой одежды, модель обуви и причёску жениха.