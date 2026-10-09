«Волнительно как»: Дима Масленников показал реакцию на свадебный образ Клавы Коки

09 октября 2026, 22:40

Дима Масленников не смог скрыть волнения, увидев Клаву Коку в свадебном платье

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Дима Масленников поделился трогательными эмоциями от встречи с Клавой Кокой в свадебном платье. Молодожёны опубликовали влог с торжества, в котором показали закулисье праздника и моменты, оставшиеся за кадром. Особое внимание зрителей привлекла реакция жениха, который явно переживал перед встречей с возлюбленной в образе невесты.





Увидев Клаву в свадебном наряде, Дмитрий не стал скрывать своих чувств. Блогер признался, что давно не испытывал такого сильного волнения.





«Волнительно как. Слушайте, давненько так не волновался», — поделился Масленников.