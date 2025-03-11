Бывший муж Ани Лорак Налчаджиоглу воссоединился с 13-летней дочкой Софией

Ани Лорак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Экс-супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу воссоединился со своей 13-летней дочкой Софией. Девушка-подросток показала видео в социальных сетях. В настоящее время она живет с мамой, но и не забывает отца. На кадрах звездная дочь в белой рубашке и черной куртке машет рукой, демонстрируя на камеру длинные ногти.
Некоторое время назад София говорила, что сталкивалась с хейтом в свой адрес из-за внешности и фамилии. Вместе с тем она получила и поддержку от юзеров.
Ранее сообщалось, что директор певицы Ларисы Долиной опроверг последние новости о ней.
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«Сонечка, какая же ты взрослая уже. Была совсем крошкой и теперь такая прекрасная девушка! Такая красавица выросла! Всего тебе самого прекрасного и пусть все желания исполняются!» — написали фанаты дочери исполнительницы.Лорак не смогла простить турецкого бизнесмена после громкого скандала. Налчаджиоглу увидели с другой. Однако препятствовать его общению с ребенком певица не стала.
Ранее сообщалось, что директор певицы Ларисы Долиной опроверг последние новости о ней.
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Никита Кротов