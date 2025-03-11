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Бывший муж Ани Лорак Налчаджиоглу воссоединился с 13-летней дочкой Софией

Дочка Ани Лорак София гостит у отца Мурата Налчаджиоглу
Ани Лорак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Ани Лорак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Экс-супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу воссоединился со своей 13-летней дочкой Софией. Девушка-подросток показала видео в социальных сетях. В настоящее время она живет с мамой, но и не забывает отца. На кадрах звездная дочь в белой рубашке и черной куртке машет рукой, демонстрируя на камеру длинные ногти.
Некоторое время назад София говорила, что сталкивалась с хейтом в свой адрес из-за внешности и фамилии. Вместе с тем она получила и поддержку от юзеров.

«Сонечка, какая же ты взрослая уже. Была совсем крошкой и теперь такая прекрасная девушка! Такая красавица выросла! Всего тебе самого прекрасного и пусть все желания исполняются!» — написали фанаты дочери исполнительницы.
Лорак не смогла простить турецкого бизнесмена после громкого скандала. Налчаджиоглу увидели с другой. Однако препятствовать его общению с ребенком певица не стала.

Ранее сообщалось, что директор певицы Ларисы Долиной опроверг последние новости о ней.

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Директор Долиной вышел на связь после сообщений о проблемах со здоровьем артистки
Директор Долиной Пудовкин опроверг сообщения о проблемах со здоровьем артистки
11 марта 2025, 12:08

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у артистки. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что лучше всего о состоянии звезды говорит ее плотный гастрольный график.
«8 марта — Смоленск. 9 марта — Калуга. 10 марта — Киров. Дальше Набережные Челны, Ижевск, Самара и еще 24 концерта в рамках тура. Это не реклама концертов, везде аншлаги, но вряд ли есть лучший ответ по поводу самочувствия Ларисы Долиной», — отметил представитель певицы.
Пудовкин также указал на соцсети Долиной, где видно, как она путешествует по стране и напомнил о масштабном туре в честь ее 70-летия, состоящем из 70 городов России.

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#8 марта
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Рано родила от первого, увела из семьи второго, изменяла третьему: как певица Слава строила личную жизнь
11 марта 2025, 11:24

Певица Слава (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)

Исполнительница хитов «Одиночество» и «Попутчица» Анастасия Сланевская, более известная как певица Слава, не скрывает своих спонтанных поступков, связанных с её частной жизнью.
В 18 лет она стала мамой, почти 20 лет жила в неофициальном браке с бизнесменом, который ушёл к ней от жены и детей. А расставшись с ним, влюбилась снова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Мама сказала: «Рожать!»

Со своим первым избранником Анастасия познакомилась, когда ей было всего 15 лет. Двадцатипятилетний Константин Морозов только начинал свой путь в бизнесе. Через несколько лет, едва Анастасии исполнилось 18 лет, она забеременела и, напуганная, обратилась к маме за советом. Мать категорически запретила убивать ребёнка.
«Помню, когда я пришла к маме и сказала, что беременна, она ответила: «Ну что делать? Рожать!» Хотя мне тогда было 18 лет», — вспоминала певица.

Певица Слава с дочерьми Александрой и Антониной (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)

На свет появилась первая дочь Славы Александра. Константин сначала поддерживал Анастасию, давал деньги на лечение, так как у девочки были проблемы со здоровьем, но потом от всего этого он устал. К тому же Морозов мечтал о супруге, которая станет хранительницей домашнего очага, Слава же обладала и обладает совершенно другим складом характера и темпераментом. Пара рассталась.

«Запала на очки и банковские бумаги»

С инвестором и бизнесменом Анатолием Данилицким Анастасия Сланевская познакомилась в ресторане: она ужинала вместе со своей близкой подругой. Рядом за столиком сидели, по наблюдениям Славы, интеллигентные, умные и порядочные люди в хорошо сидящих костюмах, которые обсуждали вопросы, связанные с банком. Самый смелый из них попросил у Анастасии номер телефона.

«Они все сидели в костюмах, в очках, с бумагами. Было слышно, что они разговаривают о каких-то банковских историях. Как особа интересующаяся, меркантильная и в меру испорченная, запала на очки и банковские бумаги», — рассказывала певица на одном из шоу.
На следующее утро ей позвонил Анатолий.

«Мы разговаривали, разговаривали. Я уже влюбилась по уши, потому что с человеком было очень интересно <…>», — вспоминала артистка.

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«Плевала» на брак Данилицкого

Анатолий Данилицкий был женат, воспитывал двоих детей. Это не смутило Славу, как и разница в возрасте – бизнесмен был старше её почти на 30 лет. Он не скрывал от Анастасии ничего и требовал от неё того же. Так, отношения начались с того, что Анатолий проверил паспорт певицы и её прописку. Убедившись, что Слава прописана в Москве, он позволил себе расслабиться.

Как утверждает Анастасия, её устраивали такие отношения, к тому же на Данилицкого она могла полностью положиться.

«Тогда я была такая беспечная, что не думала об этом. <…> Зарплаты были очень маленькие, съёмные квартиры. Дочку постоянно приходилось отдавать няне на пять дней. Я молилась о том, чтобы Бог дал мне человека, который поддержал бы меня. Когда ты не хочешь для своего ребёнка такой жизни, какая у тебя была, тогда ты будешь делать практически всё. Хотя мне очень повезло: в отличие от многих я ничего не делала такого, чтобы меня сильно ломало. То, что он был тогда в браке... Честно, мне было наплевать», — делилась своими чувствами артистка.
Через две недели пара отправилась на остров Барбадос. Своей возлюбленной бизнесмен приготовил щедрый подарок: множество нарядов от известных модных домов.

«Он был для меня глотком свежего воздуха. Мы были там всего три дня. Когда он уезжал, а мне нужно было ещё на день остаться, я так плакала. Я так не хотела его отпускать. Мы как-то сразу сильно очень влюбились», — цитирует слова Анастасии «Пятый канал».

Певица Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)

Свою семью Анатолий оставил ради Славы. Он неоднократно делал её предложение руки и сердца, но получал отказ.

«Замуж я никогда не хотела. Поэтому я ему сразу об этом сказала. Мы просто хотели получать друг от друга удовольствие. Зачем эти браки нужны? Это вообще какой-то кошмар, делёжка начинается. А так — живём и живём», — так объясняла свёе решение Слава.
В 2010 году Данилицкий узнал об измене Анастасии. Бизнесмен хотел разорвать отношения, но Слава вымолила прощение. В 2011 годы у пары родилась дочь Антонина. Спустя десять лет совместной жизни Анастасия сообщила своим поклонникам о том, что они с Анатолием поставили точку в отношениях.

«Ещё одна новость под Новый год: я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, не буду, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много <…> плохого. Так что я, красивая и прекрасная, готова к новым отношениям — в следующий год с новыми отношениями. Знакомьте!» - написала пост в соцсетях певица.
Позже всё-таки почитатели узнали причину расставания пары: Анатолий отдыхал в компании других девушек, что обидело Славу. Спустя полгода певица простила Данилицкого.

Новая любовь

Певица Слава объявила, что она полюбила другого мужчину.

Певица Слава (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)

Анастасия не раз признавалась в чувствах Анатолию. Также она уверяет, что бизнесмен не против связи на стороне.
«Да он старенький уже. Я очень люблю Анатолия, но сейчас я люблю другого человека. Какого любовника?! У меня только любимый. Мне не нравится слово «любовник». Я вообще любвеобильная, я всех люблю!» — призналась 44-летняя певица.
Имя нового избранника Слава не раскрыла.

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Роль Гарри Поттера, тайная болезнь и трагическая смерть: Печальная судьба Антона Ельчина, погибшего под колесами своего авто
11 марта 2025, 10:58

Антон Ельчин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Антон Ельчин был талантливым и обаятельным актером, который успешно покорял Голливуд, снимаясь с такими звездами, как Энтони Хопкинс и Роберт Де Ниро. Он сохранял связь с русской культурой и был поддержан любящими родителями.
К сожалению, его жизнь трагически оборвалась из-за несчастного случая, несмотря на его борьбу с серьезной болезнью. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Переезд в Лос-Анджелес

Антон Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов Виктора Ельчина и Ирины Кориной, которые входили в шестерку сильнейших СССР.

В 1970-х они перешли в балет на льду и отошли от соревнований. Когда Антону было полгода, его семья переехала в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к брату Виктора, художнику Евгению Ельчину.

Связь с Родиной

После переезда в Лос-Анджелес его родители, Виктор и Ирина, начали ставить ледовые шоу и тренировать молодых спортсменов, включая Сашу Коэн. Несмотря на окружение фигурного катания, Антон не проявлял интереса к льду. Он рос стеснительным и умным мальчиком, благодаря родителям, которые говорили с ним только на русском и прививали любовь к отечественной культуре, сохраняя его связь с Родиной.

«Антон не рос как американец. Он рос как наш сыночек, которого мы привезли из России. Сами мы не знали языка и не могли с ним общаться по-английски, когда он был маленьким. И в дальнейшем дома мы всегда говорили с ним по-русски — все 27 лет. Он любил русскую еду. Он вырос на манной каше без всяких смесей. Он любил селедку, картошку, он любил борщ, куриный бульон. Он читал Леонида Андреева, прекрасно знал Достоевского, слушал классическую музыку», — рассказывала Ирина в интервью.

Антон искренне ценил своих родителей и не раз подчеркивал, что ему приятно читать русских классиков в оригинале.

Фото: iStock/Goroda

Актерские способности

Актерские способности Антона заметил друг его родителей, актер Илья Баскин, когда мальчик играл со своими игрушками. Несмотря на свою робость, Антон начал посещать актерский кружок, который помог ему раскрепоститься. Педагог кружка предложил родителям водить его на кастинги, Антон с радостью согласился.

Вскоре он начал участвовать в кастингах без агента и получал роли в рекламе. В девять с половиной лет он решил перейти к настоящему актерству, так как кино стало для него более привлекательным.

Навстречу популярности

Антон дебютировал в сериале «Скорая помощь», а в 2001 году сыграл главную роль в фильме «Сердца в Атлантиде» с Энтони Хопкинсом. Хопкинс был впечатлен мастерством Антона и отметил его трудолюбие, подарив ему три тома Станиславского, при этом подчеркнув, что у юноши уже есть дар, и ему нечему учиться.

«Обычно дети-актеры постоянно крутятся возле столов со всякими снеками, но Антона это никогда не интересовало — он приходил на съемочную площадку работать. <…> Он был очень дисциплинированным, по вечерам он учил свои реплики. И я ему говорила: «Поиграй лучше с игрушками». Но он, пока все не выучит, даже ужинать не садился. Эту дисциплину, наверное, он от нас впитал», — отмечала Ирина.

Антон Ельчин активно развивал свои актерские навыки, делая пометки после просмотра фильмов, читая критические разборы и анализируя работу разных режиссеров. Он даже пробовался на роль Гарри Поттера, отправив свою видеозапись в Великобританию, но не прошел из-за американского акцента. Ельчин окончил Университет Южной Каролины, где учился на факультете кинопроизводства.

Фото: iStock/fergregory

Талантливый актер

Антон Ельчин начал свою карьеру с ролей в сериалах «Доктор Хаус» и «Мыслить как преступник», а также в драме «Альфа Дог». К 17 годам он уже снялся в около 20 фильмах. Его популярность возросла благодаря роли Павла Чехова в «Звездном пути» и «Стартреке: Возмездие», где он стремился разрушить стереотипы о русских.

Ельчин также сыграл в «Терминаторе» и работал с известными артистами, такими как Селена Гомес и Дженнифер Лоуренс. Несмотря на успех, он оставался скромным и предпочитал проводить время с семьей, избегая светских мероприятий.

Болезнь

С самого рождения Антон Ельчин боролся с муковисцидозом, что ограничивало его жизнь и требовало постоянного контроля за здоровьем. До 17 лет он не знал точного диагноза, так как родители старались не пугать его, но предупреждали о последствиях, связанных с игнорированием лечения и нахождением в прокуренных помещениях.

«В 2015 году он стал интересоваться и читать об этой болезни в интернете, нашел какой-то блог и был очень напуган. Пока он чувствовал себя нормально, единственное неудобство, которое приносило ему болезнь, — это необходимость делать упражнения. Но в тот момент, когда он почувствовал ухудшение, он решил докопаться до сути, и это его испугало. При этом его это ничуть не остановило: он продолжал работать, делать все, что делал. Наверное, работа его спасала», — говорила Ирина.

Несмотря на серьезный недуг, Антон Ельчин уверенно двигался к своей цели и вдохновлял окружающих. Многие верили, что 27-летний актер подарит миру множество ярких ролей и проектов.

Трагическая смерть

Антон Ельчин трагически погиб 19 июня 2016 года, попав под колеса своей машины, когда она покатилась из-за отсутствия ручного тормоза. Его смерть стала шоком для близких и коллег. В память о сыне его родители основали фонд, помогающий людям искусства с хроническими заболеваниями, и сняли документальный фильм о его жизни, который до сих пор вызывает у них слезы и горечь утраты.

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Убийства, измены, похищение детей и операция сына: Куда исчезла Ксения Новикова из «Блестящих»?
11 марта 2025, 10:55

Ксения Новикова (Фото: Telegram-канал ks_novikova_official)

Ксения Новикова, бывшая участница группы «Блестящие», известная своей красотой и талантом, сейчас редко появляется на публике.
После ухода из коллектива она пыталась начать сольную карьеру и найти личное счастье, но столкнулась с множеством трудностей, включая предательства мужчин. Особенно тяжело ей было после того, как бывший муж тайно вывез их сыновей в Лондон. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Начало карьеры

Ксения Новикова, родившаяся 17 мая 1980 года в Москве, с ранних лет проявляла выдающиеся вокальные способности, что не осталось незамеченным ее родителями. В детстве она начала заниматься в хоре, а в 10 лет уже стала частью поп-группы «Класс».

В 1999 году Ксения успешно окончила Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства, а позже продолжила образование на режиссерском факультете Московского государственного университета культуры и искусств.

Во время учебы на втором курсе ей поступило заманчивое предложение вступить в популярный женский коллектив «Блестящие», где она пришла на смену Полине Иодис. Сразу после прихода Ксения органично вписалась в команду, где на тот момент главной звездой была Жанна Фриске.

Их сотрудничество быстро наладилось, зрители впервые увидели Ксению в клипе на хит «Чао, бамбина!», который стал знаковым моментом в ее карьере.

Фото: iStock/Berezko

Помощь Фриске

Когда Ксения Новикова присоединилась к группе «Блестящие», ей предстояло влиться в уже сложившийся коллектив. В этом ей помогла Жанна Фриске, ставшая для Ксении наставницей и подругой.

Жанна поддерживала новенькую, помогала подбирать наряды и делилась советами по образу. Ксения восхищалась ее грацией и женственностью, сравнивая Жанну с мамой-горлицей, которая оберегала их и помогала адаптироваться в группе.

Негативные стороны популярности

Песни группы «Блестящие» мгновенно становились хитами, их звучание заполняло эфир радиостанций, а клипы не покидали экранов. Участницы коллектива наслаждались популярностью, но она имела и свои негативные стороны. Позже Ксения Новикова делилась, что группе не раз приходилось сталкиваться с различными домогательствами.

В 2002 году они выпустили альбом «За четыре моря», который позволил поклонникам по-настоящему оценить вокальные данные Ксении. За этим последовали успешные альбомы «Апельсиновый рай» и «Восточные сказки», которые укрепили статус группы как одной из ведущих поп-формаций страны.

Ксения Новикова покинула группу «Блестящие» после 8 лет, чтобы посвятить себя семье. Однако личная жизнь не сложилась, и в 2011 году она вернулась на сцену с «Блестящими». В 2015 году Ксения попыталась создать собственный проект — группу «Ксюша», но коллектив просуществовал недолго и распался.

Личная жизнь

Ксения Новикова в одном из интервью призналась, что ей сложно выбирать мужчин. Ее первый серьезный роман завершился перед самой свадьбой, когда она узнала, что ее жених на самом деле был совсем не тем, за кого себя выдавал. Его бывшие подруги погибли при загадочных обстоятельствах.

Позже Ксения встретила бизнесмена Андрея Середу, который стал для нее настоящей опорой. Он окружал ее заботой и вниманием, и казалось, что это именно тот человек, которого она искала. Вдохновленная его поддержкой, Новикова решила покинуть сцену и полностью посвятить себя семье. Когда она забеременела, счастью не было предела, но радость омрачалась тем, что Андрей проводил время за бутылкой вина с другом и не работал. У пары родился сын Мирон.

Сначала их семья жила на средства от трастового фонда отца Андрея, но вскоре его родители устали поддерживать взрослого сына, и жизнь стала менее беззаботной. К тому времени Ксения ждала второго ребенка. Певица обращалась за помощью к родителям и начала продавать украшения, чтобы свести концы с концами, так как после рождения второго сына Богдана она не могла работать. Когда финансовые трудности усугубились, начались проблемы и в отношениях: Андрей проявлял агрессию, Ксения делилась, что он часто сильно ее щипал, оставляя синяки на ногах. Понимая, что это только начало, она решила уйти от него.

Однажды он увез детей в Лондон на выходные, но вскоре стало ясно, что он не собирается их возвращать. Ксения целый год боролась за возвращение своих сыновей, что ей удалось сделать только через суд. Теперь, когда обиды остались в прошлом, она и Андрей общаются на нейтральной ноте ради детей.

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От любви к разочарованию

Следующим официальным супругом Ксении Новиковой стал Алексей Сорокин, который сумел завоевать ее сердце благодаря вниманию не только к ней, но и к ее детям, а также активному участию в воспитании своего сына. Казалось, что Ксения наконец нашла надежного партнера, пара узаконила свои отношения.

Однако после свадьбы певица увидела мужа с другой стороны. Алексей сопровождал ее на всех мероприятиях, стремился завести полезные знакомства, но его заботливое отношение постепенно угасло. В это время Ксения решила покинуть «Блестящие» и сосредоточиться на сольной карьере. Именно тогда Сорокин окончательно изменился: он стал холодно относиться к детям Ксении, проявляя жесткость и безразличие. Со временем стали проявляться его мелочность и неверность, что в конечном итоге привело к завершению их семейной жизни.

После развода Ксения Новикова вновь получила приглашение вернуться в «Блестящие», где продолжает выступать и по сей день, оставаясь одной из самых опытных участниц коллектива. Однако даже после расставания ее бывший муж, Алексей Сорокин, не оставляет попыток усложнить ей жизнь — периодически он появляется и пытается отсудить дом, построенный во время их брака.

Ксения Новикова (Фото: Telegram-канал ks_novikova_official)

Ужасная новость

В 2023 году артистку потрясла ужасная новость: ее старшего сына Мирона избили. 14-летний подросток оказался в конфликте со сверстником-спортсменом, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Ксении. После занятий этот агрессивный оппонент, занимающийся борьбой, поджидал Мирона и напал на него. В результате мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы носа и руки.

Ситуация потребовала серьезного медицинского вмешательства, сыну Ксении пришлось перенести сложную операцию. Певица не осталась в стороне и обратилась в суд с требованием справедливого наказания для обидчика своего ребенка.

Ксения сегодня

Кроме своей творческой карьеры, Ксения Новикова активно участвует в общественной деятельности. Она учредила благотворительный фонд «Наш смысл жизни», который поддерживает семьи, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, и защищает их права. Также стоит отметить, что родная сестра Жанны Фриске, Наталья, ранее была участницей группы «Блестящие».

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Алексей Гоман заявил о нежелании видеть Соседова
11 марта 2025, 10:28

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

В 2023 году Алексей Гоман стал одним из участников шоу «Суперстар!». Певцу не удалось набрать наибольшее количество баллов и занять первое место, однако ему вручили приз зрительских симпатий. Примечательно, что музыкальный критик Сергей Соседов неоднократно вступал в перепалку с артистом, критикуя его выступления.
«Соседов — тяжелый человек, у нас с ним вообще не сложилось общение. Вот если взять всех самых душных людей, то да — Сергей максимально душный человек для меня», — цитирует Гомана «Стархит».

По словам певца, в дальнейшем ему не хотелось бы сотрудничать с Соседовым. Стоит отметить, что и сам критик не горит желанием общаться с Алексеем.

Напомним, Сергей Соседов славится своей прямотой и принципиальностью, из-за чего у него часто происходят конфликты с представителями шоу-бизнеса.

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