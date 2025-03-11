Рано родила от первого, увела из семьи второго, изменяла третьему: как певица Слава строила личную жизнь

Певица Слава (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)
Исполнительница хитов «Одиночество» и «Попутчица» Анастасия Сланевская, более известная как певица Слава, не скрывает своих спонтанных поступков, связанных с её частной жизнью.
В 18 лет она стала мамой, почти 20 лет жила в неофициальном браке с бизнесменом, который ушёл к ней от жены и детей. А расставшись с ним, влюбилась снова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Мама сказала: «Рожать!»Со своим первым избранником Анастасия познакомилась, когда ей было всего 15 лет. Двадцатипятилетний Константин Морозов только начинал свой путь в бизнесе. Через несколько лет, едва Анастасии исполнилось 18 лет, она забеременела и, напуганная, обратилась к маме за советом. Мать категорически запретила убивать ребёнка.
Певица Слава с дочерьми Александрой и Антониной (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)
На свет появилась первая дочь Славы Александра. Константин сначала поддерживал Анастасию, давал деньги на лечение, так как у девочки были проблемы со здоровьем, но потом от всего этого он устал. К тому же Морозов мечтал о супруге, которая станет хранительницей домашнего очага, Слава же обладала и обладает совершенно другим складом характера и темпераментом. Пара рассталась.
«Запала на очки и банковские бумаги»С инвестором и бизнесменом Анатолием Данилицким Анастасия Сланевская познакомилась в ресторане: она ужинала вместе со своей близкой подругой. Рядом за столиком сидели, по наблюдениям Славы, интеллигентные, умные и порядочные люди в хорошо сидящих костюмах, которые обсуждали вопросы, связанные с банком. Самый смелый из них попросил у Анастасии номер телефона.
«Плевала» на брак ДанилицкогоАнатолий Данилицкий был женат, воспитывал двоих детей. Это не смутило Славу, как и разница в возрасте – бизнесмен был старше её почти на 30 лет. Он не скрывал от Анастасии ничего и требовал от неё того же. Так, отношения начались с того, что Анатолий проверил паспорт певицы и её прописку. Убедившись, что Слава прописана в Москве, он позволил себе расслабиться.
Как утверждает Анастасия, её устраивали такие отношения, к тому же на Данилицкого она могла полностью положиться.
Певица Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)
Свою семью Анатолий оставил ради Славы. Он неоднократно делал её предложение руки и сердца, но получал отказ.
Певица Слава (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)
Анастасия не раз признавалась в чувствах Анатолию. Также она уверяет, что бизнесмен не против связи на стороне.
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Мама сказала: «Рожать!»Со своим первым избранником Анастасия познакомилась, когда ей было всего 15 лет. Двадцатипятилетний Константин Морозов только начинал свой путь в бизнесе. Через несколько лет, едва Анастасии исполнилось 18 лет, она забеременела и, напуганная, обратилась к маме за советом. Мать категорически запретила убивать ребёнка.
«Помню, когда я пришла к маме и сказала, что беременна, она ответила: «Ну что делать? Рожать!» Хотя мне тогда было 18 лет», — вспоминала певица.
Певица Слава с дочерьми Александрой и Антониной (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)
На свет появилась первая дочь Славы Александра. Константин сначала поддерживал Анастасию, давал деньги на лечение, так как у девочки были проблемы со здоровьем, но потом от всего этого он устал. К тому же Морозов мечтал о супруге, которая станет хранительницей домашнего очага, Слава же обладала и обладает совершенно другим складом характера и темпераментом. Пара рассталась.
«Запала на очки и банковские бумаги»С инвестором и бизнесменом Анатолием Данилицким Анастасия Сланевская познакомилась в ресторане: она ужинала вместе со своей близкой подругой. Рядом за столиком сидели, по наблюдениям Славы, интеллигентные, умные и порядочные люди в хорошо сидящих костюмах, которые обсуждали вопросы, связанные с банком. Самый смелый из них попросил у Анастасии номер телефона.
«Они все сидели в костюмах, в очках, с бумагами. Было слышно, что они разговаривают о каких-то банковских историях. Как особа интересующаяся, меркантильная и в меру испорченная, запала на очки и банковские бумаги», — рассказывала певица на одном из шоу.На следующее утро ей позвонил Анатолий.
«Мы разговаривали, разговаривали. Я уже влюбилась по уши, потому что с человеком было очень интересно <…>», — вспоминала артистка.
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«Плевала» на брак ДанилицкогоАнатолий Данилицкий был женат, воспитывал двоих детей. Это не смутило Славу, как и разница в возрасте – бизнесмен был старше её почти на 30 лет. Он не скрывал от Анастасии ничего и требовал от неё того же. Так, отношения начались с того, что Анатолий проверил паспорт певицы и её прописку. Убедившись, что Слава прописана в Москве, он позволил себе расслабиться.
Как утверждает Анастасия, её устраивали такие отношения, к тому же на Данилицкого она могла полностью положиться.
«Тогда я была такая беспечная, что не думала об этом. <…> Зарплаты были очень маленькие, съёмные квартиры. Дочку постоянно приходилось отдавать няне на пять дней. Я молилась о том, чтобы Бог дал мне человека, который поддержал бы меня. Когда ты не хочешь для своего ребёнка такой жизни, какая у тебя была, тогда ты будешь делать практически всё. Хотя мне очень повезло: в отличие от многих я ничего не делала такого, чтобы меня сильно ломало. То, что он был тогда в браке... Честно, мне было наплевать», — делилась своими чувствами артистка.Через две недели пара отправилась на остров Барбадос. Своей возлюбленной бизнесмен приготовил щедрый подарок: множество нарядов от известных модных домов.
«Он был для меня глотком свежего воздуха. Мы были там всего три дня. Когда он уезжал, а мне нужно было ещё на день остаться, я так плакала. Я так не хотела его отпускать. Мы как-то сразу сильно очень влюбились», — цитирует слова Анастасии «Пятый канал».
Певица Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)
Свою семью Анатолий оставил ради Славы. Он неоднократно делал её предложение руки и сердца, но получал отказ.
«Замуж я никогда не хотела. Поэтому я ему сразу об этом сказала. Мы просто хотели получать друг от друга удовольствие. Зачем эти браки нужны? Это вообще какой-то кошмар, делёжка начинается. А так — живём и живём», — так объясняла свёе решение Слава.В 2010 году Данилицкий узнал об измене Анастасии. Бизнесмен хотел разорвать отношения, но Слава вымолила прощение. В 2011 годы у пары родилась дочь Антонина. Спустя десять лет совместной жизни Анастасия сообщила своим поклонникам о том, что они с Анатолием поставили точку в отношениях.
«Ещё одна новость под Новый год: я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу, не буду, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много <…> плохого. Так что я, красивая и прекрасная, готова к новым отношениям — в следующий год с новыми отношениями. Знакомьте!» - написала пост в соцсетях певица.Позже всё-таки почитатели узнали причину расставания пары: Анатолий отдыхал в компании других девушек, что обидело Славу. Спустя полгода певица простила Данилицкого.
Новая любовьПевица Слава объявила, что она полюбила другого мужчину.
Певица Слава (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)
Анастасия не раз признавалась в чувствах Анатолию. Также она уверяет, что бизнесмен не против связи на стороне.
«Да он старенький уже. Я очень люблю Анатолия, но сейчас я люблю другого человека. Какого любовника?! У меня только любимый. Мне не нравится слово «любовник». Я вообще любвеобильная, я всех люблю!» — призналась 44-летняя певица.Имя нового избранника Слава не раскрыла.
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