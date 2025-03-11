Рано родила от первого, увела из семьи второго, изменяла третьему: как певица Слава строила личную жизнь

В 2023 году Алексей Гоман стал одним из участников шоу «Суперстар!». Певцу не удалось набрать наибольшее количество баллов и занять первое место, однако ему вручили приз зрительских симпатий. Примечательно, что музыкальный критик Сергей Соседов неоднократно вступал в перепалку с артистом, критикуя его выступления.