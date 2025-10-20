Бывший муж Бритни Спирс раскрыл ее тайну о непристойных действиях с сыном

20 октября 2025, 16:22

Танцор Федерлайн: Бритни Спирс заставляла 11-летнего сына принимать с ней ванну

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В своей книге воспоминаний «Вы думали, что знаете» экс-супруг американской поп-певицы Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн, поделился новыми скандальными подробностями их совместной жизни. Отрывки из его мемуаров появились на сайте TooFab.





Мужчина описал несколько тревожных моментов. По его словам, их общий сын Престон жаловался на то, что подвергался побоям со стороны матери. Также он вспомнил ситуацию, когда женщина внезапно появилась на пороге его дома «с одной грудью, выглядывающей из разорванной футболки». В это время она держала в руках подгузник для сына Джейдена, хотя тот давно перестал ими пользоваться.



После того, как мальчики стали проживать в основном с отцом, лишь изредка встречаясь с матерью, та продолжала вести себя неподобающим образом. В частности, она принуждала 11-летнего Престона к совместному принятию ванны, игнорируя его смущение.

«Однажды вечером, после очередного тревожного визита, мальчики пришли домой и сказали: С нас хватит. Мы не вернемся туда», — утверждает Федерлайн.