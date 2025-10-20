Достижения.рф

«Сделаю все, чтобы отправили на нары»: Милонов пригрозил Боне тюрьмой

Милонов считает, что Боню нужно посадить в тюрьму
Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Виктория Боня не первый раз говорит в соцсетях о чудодейственных свойствах галлюциногена, считающегося наркотическим веществом.



Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что правоохранительные органы уже обращали внимание на деятельность Бони. Парламентарий, по его словам, намеревается добиться, чтобы подобных теледиве граждан привлекали, а, возможно, и признавали экстремистами.

«Я непременно сделаю все, чтобы Боню и ей подобных личностей отправили на нары», — сказал Милонов.

Никита Кротов

