«Сделаю все, чтобы отправили на нары»: Милонов пригрозил Боне тюрьмой
Телеведущая Виктория Боня не первый раз говорит в соцсетях о чудодейственных свойствах галлюциногена, считающегося наркотическим веществом.
Общественная Служба Новостей выясняла, могут ли селебрити привлечь к ответственности.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что правоохранительные органы уже обращали внимание на деятельность Бони. Парламентарий, по его словам, намеревается добиться, чтобы подобных теледиве граждан привлекали, а, возможно, и признавали экстремистами.
«Я непременно сделаю все, чтобы Боню и ей подобных личностей отправили на нары», — сказал Милонов.
