«Сделаю все, чтобы отправили на нары»: Милонов пригрозил Боне тюрьмой

20 октября 2025, 15:14

Милонов считает, что Боню нужно посадить в тюрьму

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Виктория Боня не первый раз говорит в соцсетях о чудодейственных свойствах галлюциногена, считающегося наркотическим веществом.





Общественная Служба Новостей выясняла, могут ли селебрити привлечь к ответственности.



Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что правоохранительные органы уже обращали внимание на деятельность Бони. Парламентарий, по его словам, намеревается добиться, чтобы подобных теледиве граждан привлекали, а, возможно, и признавали экстремистами.





«Я непременно сделаю все, чтобы Боню и ей подобных личностей отправили на нары», — сказал Милонов.