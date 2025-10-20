Лолита рассказала, что обратилась к психиатру из-за тревожности

20 октября 2025, 15:06

Лолита Милявская (Фото: Telegram/@lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская призналась, что недавно начала лечение у психиатра из-за тревожности. По словам артистки, проблема развилась на фоне сосудистых нарушений, связанных с курением.





Артистка добавила, что тревожность мешает ей спать и просыпаться по утрам, а также призвала людей с ментальными трудностями не бояться обращаться за профессиональной помощью.





«Я пошла к психиатру, мне выписали таблеточки от тревожности. Я это рекомендую всем друзьям, вообще всем нормальным людям. Знаете, тревога, она как бы еще и сосудистая. С возрастом у курильщиков, таких как я, это уже, к сожалению, нормальное явление», — рассказала Лолита журналистам на концерте в честь дня рождения Муз-ТВ.