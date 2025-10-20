Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона едой из помойки
Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила своего коллегу Роберта Паттинсона едой из помойки. Ее слова приводит Us Weekly.
Подробностями звезда «Людей Икс» поделилась в эфире телепередачи «Шоу Грэма Нортона». По ее словам, однажды вечером Роберт навестил ее и поинтересовался, есть ли чем поужинать.
Пока гость был в ванной, Дженнифер вытаскивала продукты из мусорного ведра. После того как Паттинсон съел поданное блюдо и попросил добавки, хозяйка призналась, где его взяла.
«Он такой: «О, я не возражаю». И просто вытащил себе добавку из мусорного ведра и продолжил ужинать», — добавила Лоуренс.