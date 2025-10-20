Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона едой из помойки

20 октября 2025, 15:12

Роберт Паттинсон (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила своего коллегу Роберта Паттинсона едой из помойки. Ее слова приводит Us Weekly.





Подробностями звезда «Людей Икс» поделилась в эфире телепередачи «Шоу Грэма Нортона». По ее словам, однажды вечером Роберт навестил ее и поинтересовался, есть ли чем поужинать.



Пока гость был в ванной, Дженнифер вытаскивала продукты из мусорного ведра. После того как Паттинсон съел поданное блюдо и попросил добавки, хозяйка призналась, где его взяла.

«Он такой: «О, я не возражаю». И просто вытащил себе добавку из мусорного ведра и продолжил ужинать», — добавила Лоуренс.