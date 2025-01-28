Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари раскрыл самую странную особенность в их браке

Пятидесятилетний брак пародиста и телеведущего Владимира Винокура начался весьма странно. После выпуска из театрального в 1974 году он впервые вышел на сцену. Начинающему артисту была очень необходима московская прописка, иначе ему бы пришлось вернуться в родной Курск. Его знакомая, балерина Тамара Первакова, предложила заключить фиктивный брак — и в результате они прожили вместе много лет. В 1985 году родилась их единственная дочь Настя.