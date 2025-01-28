Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари раскрыл самую странную особенность в их браке

Сэм Асгари и Бритни Спирс (Фото: соцсети)
Сэм Асгари уже давно развелся с Бритни Спирс, однако он по-прежнему раскрывает подробности об их совместной жизни. На днях он рассказал, что самой странной вещью в их браке было опекунство над певицей.
По словам Асгари, этой вещью была многолетняя опека над певицей.
Он отметил, что в этот период жизни он решил просто поддержать Бритни. Причем, по его словам, действовать ему приходилось очень осторожно. Однако в подробности вдаваться мужчина не стал.
Тем не менее экс-супруг Бритни добавил, что всегда будет ей благодарен и желает девушке только счастья.
Сэм Асгари и Бритни Спирс начали встречаться в 2016 году. В сентябре 2021 года Асгари сделал Спирс предложение — сразу после того, как Джейми Спирса отстранили от должности опекуна своей дочери. А в июне 2022 года пара сыграла свадьбу. Через год брак распался.
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«Однажды я начал изучать, что такое опекунство, и вот тогда я подумал: "Погодите-ка. Я думал, я в Америке. Что значит, когда человеку старше 18 лет нужно разрешение родителей?" Это было самое сложное и странное, что я видел в своей жизни», — признался Асгари в эфире подкаста Sibling Rivalry.
Он отметил, что в этот период жизни он решил просто поддержать Бритни. Причем, по его словам, действовать ему приходилось очень осторожно. Однако в подробности вдаваться мужчина не стал.
Тем не менее экс-супруг Бритни добавил, что всегда будет ей благодарен и желает девушке только счастья.
Сэм Асгари и Бритни Спирс начали встречаться в 2016 году. В сентябре 2021 года Асгари сделал Спирс предложение — сразу после того, как Джейми Спирса отстранили от должности опекуна своей дочери. А в июне 2022 года пара сыграла свадьбу. Через год брак распался.
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Элина Позднякова