Бритни Спирс объявила, что вышла замуж сама за себя

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
«День, когда я вышла замуж за себя... Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое блестящее, что я когда-либо делала!!!» — написала Спирс под фотографией.
В июле нынешнего года певица рассталась с очередным бойфрендом Полом Ричардом Солизом. После этого Бритни писала в социальных сетях, что чувствует себя «чертовски одинокой». Она также заявляла, что больше никогда не свяжет себя отношениями ни с одним мужчиной. Что ж, пока можно констатировать, что Спирс держит слово.
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