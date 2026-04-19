«Перед вами насилие»: Анфиса Чехова жестко раскритиковала поведение Артемия Лебедева

Анфиса Чехова требует «отмены» Артемия Лебедева после скандального эфира шоу
Анфиса Чехова выступила в соцсетях с резкой критикой в адрес Артемия Лебедева после его участия в шоу «Натальная карта». По мнению телеведущей, его поведение в эфире вышло за рамки допустимого.
Чехова заявила, что считает происходящее проявлением женоненавистничества и шовинизма. Она выразила недоумение тем, что публичные оскорбления женщины могут восприниматься как особый стиль или «фишка» известного человека.
«Почему оскорблять женщину в эфире считается нормой, экстравагантностью и фишечкой этого гения? Перед вами в кадре было совершено насилие, и Артемий Лебедев морально изнасиловал ведущую. Тогда почему это должно сойти ему с рук?» — заявила она.Телеведущая также подчеркнула, что увиденное в кадре, по её мнению, можно расценивать как форму психологического давления, и задала вопрос, почему подобные действия не вызывают серьёзных последствий для их автора.