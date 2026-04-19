Настасья Самбурская «уколола» Виталия Гогунского пассивной агрессией в эфире
Настасья Самбурская и Виталий Гогунский оказались в центре яркого обмена репликами на шоу «Кстати». Их встречу можно назвать одним из самых напряжённых «пересечений» бывших коллег по сериалу «Универ».
С первых минут Самбурская начала говорить о Гогунском в ироничной форме, сдобрив высказывания комплиментами с двойным смыслом. Она отметила, что он помог ей «закалить характер» в начале карьеры, а также похвалила его вокальные данные, добавив при этом, что его творческие проекты выглядят для неё странно, несмотря на талант.
Актриса также намекнула, что, по её мнению, масштабная концертная аудитория для Гогунского может ограничиваться узким кругом близких людей.
Попытки сгладить разговор со стороны Гогунского, судя по эфиру, не изменили общего настроя беседы — диалог остался напряжённым и саркастичным.
