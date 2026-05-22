Деми Мур удивила смелым образом на гала-вечере Chopard в Каннах
Деми Мур появилась на благотворительном гала-вечере Chopard в рамках Каннского кинофестиваля и привлекла внимание смелым образом, сообщает Daily Mail.
63-летняя актриса выбрала чёрный жакет с глубоким декольте, отказавшись от топа под пиджаком. Образ она дополнила пышной юбкой в тон, туфлями на каблуках, бриллиантовыми серьгами и чокером с декоративным цветком.
Стилисты уложили волосы звезды мягкими локонами, а визажисты сделали акцент на выразительных стрелках и розовых оттенках макияжа.
На мероприятии вместе с Деми Мур также появились другие знаменитости, включая Беллу Хадид, Иоланду Хадид, Диту фон Тиз и Оливию Палермо.
