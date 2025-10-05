«Приняли за Кардашьян»: В Париже российскую модель атаковали фотографы

05 октября 2025, 17:12

Оксану Самойлову приняли за Ким Кардашьян на Неделе моды в Париже

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Российскую модель и предпринимательницу Оксану Самойлову окружили папарацци во время Недели моды в Париже. В личном блоге ​модель сообщила, что её перепутали с Ким Кардашьян.





Самойлова посетила несколько показов, в том числе шоу модного дома Balenciaga. Однако по пути на показ Оксана столкнулась с большим скоплением фотографов. Позже она пояснила, что многие из них приняли её за американскую звезду реалити-шоу.

«Просто они думали, что это Ким Кардашьян», — прокомментировала Самойлова ситуацию с иронией.