«В карманах ветер»: Таисия Повалий раскрыла шокирующие детали своего быта

05 октября 2025, 15:43

Таисия Повалий рассказала о вынужденной экономии после переезда из Киева

Таисия Повалий (Фото: Instagram* @tpovaliyofficial)

Певица Таисия Повалий рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ о своих текущих финансовых трудностях. Она сообщила, что после переезда из Киева в 2022 год вынуждена строго экономить.





Повалий призналась, что сейчас отказывается от ряда косметических процедур и покупки новых нарядов.

«Раньше у меня постоянно шились наряды. У меня не было никогда, чтобы я не ездила на примерку раз в неделю. Мало того, я к этим нарядам ещё ездила в магазин и приобретала всё, не глядя на цены. Сейчас смотрю», — рассказала Таисия.