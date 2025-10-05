Достижения.рф

«В карманах ветер»: Таисия Повалий раскрыла шокирующие детали своего быта

Таисия Повалий рассказала о вынужденной экономии после переезда из Киева
Таисия Повалий (Фото: Instagram* @tpovaliyofficial)

Певица Таисия Повалий рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ о своих текущих финансовых трудностях. Она сообщила, что после переезда из Киева в 2022 год вынуждена строго экономить.



Повалий призналась, что сейчас отказывается от ряда косметических процедур и покупки новых нарядов.

«Раньше у меня постоянно шились наряды. У меня не было никогда, чтобы я не ездила на примерку раз в неделю. Мало того, я к этим нарядам ещё ездила в магазин и приобретала всё, не глядя на цены. Сейчас смотрю», — рассказала Таисия.
По словам певицы, она лишилась всего своего имущества на Украине. У неё конфисковали около 800 миллионов рублей, а также все права на песни. Артистка добавила, что теперь обходится без домашнего персонала и выполняет всю работу по дому самостоятельно.

Комментируя новый минивэн своей подруги Любови Успенской стоимостью 17 миллионов рублей, Повалий сказала, что по-доброму завидует ей.

