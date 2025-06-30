«Бывший муж плакал перед судьёй»: звезда «Склифосовского» Евгения Лютая заявила, что у неё украли ребёнка

30 июня 2025, 18:55

Звезда «Склифосовского» Евгения Лютая заявила о краже ребёнка бывшим мужем

Евгения Лютая (фото: ВКонтакте @lutayaofficial)

Звезда сериала «Склифосовский» Евгения Лютая поделилась подробностями тяжёлого развода с мужем. Актриса призналась, что ей пришлось бороться не только за собственную квартиру, но и за своего сына.





Артистка подчеркнула, что третий брак с Борисом Дьяковым не оставил у неё никаких положительных воспоминаний из-за тяжёлого разрыва. Бывший муж отказывался помогать Лютой с детьми.





«У меня был развод с алиментами. Бывший муж плакал стоял перед судьей, говорил: „У меня нет работы, я безработный“. В этом случае назначается „минимальный тариф на оплату услуг“: он перечислял в месяц 15,5 тыс. на двоих детей», – заявила звезда в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.