«Бывший муж плакал перед судьёй»: звезда «Склифосовского» Евгения Лютая заявила, что у неё украли ребёнка
Звезда «Склифосовского» Евгения Лютая заявила о краже ребёнка бывшим мужем
Звезда сериала «Склифосовский» Евгения Лютая поделилась подробностями тяжёлого развода с мужем. Актриса призналась, что ей пришлось бороться не только за собственную квартиру, но и за своего сына.
Артистка подчеркнула, что третий брак с Борисом Дьяковым не оставил у неё никаких положительных воспоминаний из-за тяжёлого разрыва. Бывший муж отказывался помогать Лютой с детьми.
«У меня был развод с алиментами. Бывший муж плакал стоял перед судьей, говорил: „У меня нет работы, я безработный“. В этом случае назначается „минимальный тариф на оплату услуг“: он перечислял в месяц 15,5 тыс. на двоих детей», – заявила звезда в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.Актриса поспешила предостеречь женщин, которые могут оказаться в схожей ситуации. Она призвала заранее договариваться с бывшим супругом, с кем останется ребёнок после развода. Лютая совершила ошибку и вскоре получила иск об определении места жительства детей.
По словам звезды популярного сериала, её бывший муж с матерью придумали схему с целью разлучить её с сыном. Когда Евгения отдавала им ребёнка, они вызывали врача, чтобы доказать тем самым, что он живёт с ними. Таких вызовов было более сотни, о чём актриса узнала, обратившись в детскую поликлинику.
Однако на этом отец мальчика не остановился. В какой-то момент он просто забрал сына и перестал выходить на связь. Вернуть ребёнка матери удалось лишь благодаря действиям сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.